Lima. La candidata conservadora Keiko Fujimori lidera el lunes el conteo al 100% de los votos del balotaje presidencial de Perú por encima del progresista Roberto Sánchez, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la organizadora de la segunda vuelta registrada el 7 de junio.

Fujimori, candidata de Fuerza Popular, suma 50.135%, al contabilizarse el 100% de las actas. Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó 49.865%. La diferencia entre ambos es de más de 49,000 votos.

Sin embargo, el Tribunal Electoral de Perú anunció la semana pasada que recién el viernes 3 de julio proclamará de forma oficial al ganador de la segunda vuelta. El triunfador gobernará desde el 28 de julio por cinco años, según la ley.

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Fujimori, primera dama e hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), llega por cuarta vez a un balotaje presidencial en Perú. Se presenta como la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia.

Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior del sentenciado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), afirma que en Perú se ha producido un fraude, pero no ha mostrado pruebas y ha marchado por las calles de Lima en dos ocasiones. El progresista ha indicado que no reconocerá el triunfo de Fujimori si no se anulan los votos de peruanos en el exterior que provocaron el ajustado triunfo de la conservadora.

Más del 70% de los electores no votaron ni por Fujimori ni por Sánchez en la primera vuelta.

Perú sufre una larga crisis política que vio pasar a ocho presidentes en casi una década de enfrentamientos entre el Parlamento y el Ejecutivo y protestas sociales que dejaron 50 manifestantes muertos entre 2022 y 2023.