Londres. La Agencia de Medicamentos Europea determinó el jueves que la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca no está vinculada a recientes casos de coágulos sanguíneos, e insiste en que los beneficios superan a los riesgos.

Esta decisión, allana el camino para que los países europeos reanuden la inoculación con esta vacuna.

Y es que varios países europeos habían suspendido el uso de la vacuna de AstraZeneca durante la semana pasada luego de informes de tipos raros de coágulos sanguíneos que ocurrían en un pequeño número de los millones de personas que habían sido inoculados en todo el continente.

Alemania, Francia y otros habían dicho que querían esperar la determinación de la Agencia Europea de Medicamentos antes de decidir si reanudarían su uso.

“Nuestra posición científica es que esta vacuna es una opción segura y eficaz para proteger a los ciudadanos contra el COVID-19”, dijo el titular de la Agencia de Medicamentos Europea, Emer Cooke.

“Si fuera yo, me vacunarían mañana”, agregó.

Sin embargo, dijo que la agencia “no puede descartar definitivamente un vínculo” entre los tipos raros de coágulos de sangre y la vacuna. La Agencia recomendó agregar una descripción de estos casos a los folletos de las vacunas para que los trabajadores de salud y los pacientes estén al tanto.

Los coágulos que se forman en los brazos, las piernas o en cualquier otro lugar pueden liberarse y viajar al corazón, el cerebro o los pulmones, provocando accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos u otros bloqueos mortales.

Si bien muchos países han seguido utilizando la vacuna AstraZeneca, existe la preocupación de que el debate pueda socavar gravemente la confianza en la inyección, que es clave en los esfuerzos para vacunar a la población mundial, especialmente en los países más pobres.

En Europa, donde hay una variedad de vacunas, las cuestiones de seguridad han complicado un lanzamiento ya lento en los 27 países de la Unión Europea en un momento crítico en el que las infecciones están aumentando a un ritmo alarmante nuevamente en muchos lugares, en parte a versiones mutantes del coronavirus.

Se han informado coágulos de sangre en aproximadamente 37 personas, y se han registrado unas cuatro muertes, de los 17 millones que han recibido al menos una dosis de la vacuna AstraZeneca en Europa.

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hay evidencia que sugiera que la vacuna fue la responsable y que los beneficios de la inmunización superan con creces el riesgo potencialmente pequeño. El fabricante de medicamentos también dijo que no encontró un mayor riesgo de coágulos.

Se espera que AstraZeneca solicite en las próximas semanas la autorización de Estados Unidos para su vacuna. Estados Unidos ahora depende de las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

El jueves, la agencia reguladora de medicamentos de Gran Bretaña dijo que no había evidencia de que la vacuna de AstraZeneca cause coágulos e instó a las personas a continuar recibiendo la inyección. Gran Bretaña no estuvo entre los países que suspendieron el uso de la vacuna.

La pausa en las vacunas con la fórmula de AstraZeneca se produce cuando decenas de miles de nuevos casos diarios han provocado nuevas medidas de bloqueo en Italia, provocado un aumento de las hospitalizaciones en Francia y llevado a los funcionarios alemanes a anunciar que ha comenzado un tercer aumento de COVID-19.

En otro revés, los funcionarios británicos dijeron el jueves que el país enfrenta un déficit en las entregas de vacunas que puede retrasar el inicio de las inyecciones para personas menores de 50 años en las próximas semanas.

Las cifras de los Centros Europeos para la Prevención y el Control de Enfermedades de esta semana muestran que hay alrededor de 7 millones de dosis sin usar de AstraZeneca en toda la Unión Europea.

El gobierno alemán defendió su decisión de suspender el uso de la vacuna, diciendo que se basó en el asesoramiento de expertos. La portavoz del gobierno Ulrike Demmer dijo el miércoles que la medida podría “fortalecer la confianza” en las vacunas.

“Las preocupaciones se toman en serio y se examinan. Y tan pronto como se aclaren estas preocupaciones, se puede volver a usar la vacuna sin dudarlo “, dijo.

Alemania dependerá de la decisión de la Agencia de Medicamentos Europea sobre cómo proceder, dijo el portavoz del Ministerio de Salud, Hanno Kautz. Otros países, incluida Francia, también han indicado que seguirán el consejo emitido el jueves.

Por lo general, los ensayos clínicos se realizan en decenas de miles de participantes. Como resultado, los efectos secundarios extremadamente raros a menudo no se detectan hasta que las vacunas se usan en millones de personas, mucho después de que han llegado al mercado.

Por ejemplo, pasó casi un año después de que comenzaron las campañas de vacunación contra la pandemia de gripe porcina de 2009 para que los funcionarios europeos notaran un aumento de la narcolepsia en niños y adolescentes que recibieron la vacuna GlaxoSmithKline.

“Es correcto investigar cualquier señal potencial de problemas, pero puede hacerlo mientras continúa la vacunación”, dijo Michael Head, investigador principal en salud global en la Universidad de Southampton. “Si hacemos una pausa en el lanzamiento de la vacuna cada vez que hay una posible señal, no será un gran lanzamiento”.

Head advirtió que hay costos por ir despacio: cuanto más tiempo se permita que el coronavirus circule ampliamente, más posibilidades tiene de mutar en una versión más letal.

“La gente puede ser más reacia a tomar una vacuna AstraZeneca cuando se reanude la inmunización”, dijo. “Y esto es en un momento en el que debemos detener la circulación del virus para reducir las posibilidades de que surjan más variantes”.