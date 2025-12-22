ROMA. La autoridad antimonopolio italiana multó a Apple con 98.6 millones de euros (116 millones de dólares) el lunes, tras determinar que la implementación de una de sus funciones de privacidad restringía la competencia en la App Store. Apple anunció que apelará la sanción.

Apple abusó de su posición dominante con su política de Transparencia en el Seguimiento de Aplicaciones (ATT), que obliga a las aplicaciones a obtener permiso antes de recopilar datos para dirigirse a los usuarios con anuncios personalizados, según declaró la autoridad antimonopolio en un comunicado.

La compañía implementó la ATT a partir de abril de 2021 como parte de una actualización del sistema operativo del iPhone y el iPad. Si bien la función fue diseñada para reforzar la privacidad, enfrentó críticas de las grandes tecnológicas rivales, que argumentaron que dificultaría la supervivencia de las aplicaciones más pequeñas sin cobrar a los consumidores.

La autoridad no criticó la política en sí, sino el hecho de que el sistema de Apple exige a los desarrolladores de aplicaciones de terceros solicitar el consentimiento de los usuarios dos veces para cumplir con las estrictas normas de privacidad europeas.

“En consecuencia, este requisito de doble consentimiento perjudica a los desarrolladores, cuyo modelo de negocio se basa en la venta de espacio publicitario, así como a los anunciantes y las plataformas de intermediación publicitaria”, declaró la autoridad.

La autoridad afirmó que el doble consentimiento requerido era “desproporcionado” con respecto al objetivo declarado de protección de datos.

La empresa con sede en Cupertino, California, manifestó su total desacuerdo con la decisión y la apelará, argumentando que ignora las protecciones de privacidad de la política “en favor de las empresas de tecnología publicitaria y los intermediarios de datos que desean acceso sin restricciones a los datos personales de los usuarios”.

“En Apple, creemos que la privacidad es un derecho humano fundamental, y creamos la Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones para brindar a los usuarios una forma sencilla de controlar si las empresas pueden rastrear su actividad en otras aplicaciones y sitios web”, declaró Apple en un comunicado. “Estas normas se aplican por igual a todos los desarrolladores, incluido Apple, y han sido adoptadas por nuestros clientes y elogiadas por defensores de la privacidad y autoridades de protección de datos de todo el mundo”.

La decisión antimonopolio de Italia es similar a una del organismo de control antimonopolio francés, que en marzo multó a Apple con 150 millones de euros (162 millones de dólares) por la función de consentimiento.