La capital de Indonesia atraviesa una situación crítica. Yakarta, considerada actualmente la ciudad más poblada del planeta, enfrenta un hundimiento progresivo del suelo que amenaza la seguridad y la calidad de vida de cerca de 42 millones de habitantes. El fenómeno, documentado por organismos internacionales y analizado por distintos medios, combina factores ambientales, demográficos y de infraestructura.

Según informó Infobae, el proceso de subsidencia en Yakarta se ha intensificado en las últimas décadas como resultado de la expansión urbana desordenada y de una presión creciente sobre los recursos naturales.

De acuerdo con el informe de perspectivas urbanas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la capital indonesia se encuentra entre las ciudades más vulnerables del mundo frente a los efectos del cambio climático.

El descenso del suelo responde a una combinación de factores naturales y humanos. ( El Tiempo / GDA )

La magnitud demográfica de Yakarta la ubica por encima de otras grandes metrópolis globales. Según datos de la ONU, su población supera la suma de países como Países Bajos, Bélgica y Portugal, y se aproxima al total de habitantes de Argentina. Este posicionamiento responde tanto al crecimiento real de la población como a recientes ajustes metodológicos en la medición estadística, que desplazaron a Tokio del primer lugar.

El desarrollo urbano de la ciudad no fue producto de una planificación integral. Como recogió “Wired”, Yakarta se formó a partir de sucesivas capas históricas, desde el período colonial hasta la actualidad, con una llegada constante de migrantes atraídos por oportunidades laborales y acceso a servicios. Este proceso generó una elevada densidad poblacional y fuertes contrastes sociales y territoriales.

¿Por qué se está hundiendo Yakarta?

El descenso del suelo en Yakarta responde a una combinación de factores naturales y humanos. Según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, la extracción excesiva de agua subterránea es una de las principales causas. A esto se suma el peso de la infraestructura urbana y la subsidencia natural de los sedimentos.

En varias zonas del norte de la ciudad, el terreno desciende a un ritmo de varios decímetros por año y algunos barrios ya se encuentran por debajo del nivel del mar.

La falta de una red suficiente de agua potable obliga a una parte importante de la población a recurrir a pozos subterráneos, lo que agrava el desequilibrio del subsuelo.

Como ciudad costera, Yakarta enfrenta inundaciones cada vez más frecuentes. El ascenso del nivel del mar, combinado con lluvias intensas y eventos meteorológicos extremos, incrementa el riesgo para la infraestructura urbana y la población. Analistas de la ONU señalaron que esta combinación convierte a la capital indonesia en un caso emblemático de los desafíos que enfrentan las megaciudades asiáticas frente al cambio climático.

Ante este escenario, las autoridades han puesto en marcha diversas iniciativas. Entre ellas se destaca el proyecto del “Muro Marino Gigante”, un sistema de defensas costeras destinado a proteger a la ciudad de las mareas y del avance del mar, acompañado por programas de restauración de ríos para mejorar el drenaje urbano.

También se impulsan obras de transporte público, como la expansión del metro y del tren ligero, con el objetivo de reducir la congestión y la contaminación. La medida de mayor alcance es el traslado parcial de la administración nacional a Nusantara, la nueva capital en la isla de Borneo, una estrategia orientada a redistribuir la presión demográfica y administrativa, aunque sin efectos inmediatos sobre la densidad económica de Yakarta.

La superpoblación y las inundaciones recurrentes generan problemas estructurales en movilidad, acceso a servicios básicos y calidad de vida. Según analistas de la ONU, la coexistencia entre distritos empresariales modernos y amplias zonas de asentamientos informales profundiza la fragmentación social.