BRUSELAS - La OTAN lanzó el miércoles un nuevo esfuerzo militar apodado Arctic Sentry destinado a mejorar la seguridad en el Alto Norte, un mes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentara las tensiones en la alianza con sus amenazas de anexionar Groenlandia.

Inicialmente, Arctic Sentry será la etiqueta de la OTAN para los ejercicios militares nacionales en la región, como el Arctic Endurance de Dinamarca -que enfureció tanto a Trump que amenazó con imponer aranceles a los aliados que participen- y los simulacros Cold Response de Noruega.

Arctic Sentry no es una operación militar. No implica el despliegue permanente o a largo plazo de tropas en la región bajo bandera de la OTAN.

PUBLICIDAD

“Lo realmente novedoso es que, por primera vez, reuniremos todo lo que hacemos en el Ártico bajo un mando único”, declaró a la prensa en Bruselas el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte. Dijo que ayudaría a la alianza a “evaluar qué lagunas (de seguridad) hay que cubrir”.

“Ante el aumento de la actividad militar de Rusia y el creciente interés de China por el Alto Norte, era crucial que hiciéramos más”, añadió Rutte.

La seguridad en el Ártico ha estado en la agenda de la OTAN en los últimos años -siete aliados se encuentran en la región, junto con Rusia-, pero la presión para actuar se aceleró cuando la determinación de Trump de “conseguir” Groenlandia avivó las tensiones entre los aliados.

El papel de la OTAN en esta serie de actividades militares, que se coordinarán a través de su cuartel general estadounidense en Norfolk (Virginia), pretende contrarrestar la influencia rusa y china en el Alto Norte, que incluye Groenlandia.

El Comandante Supremo Aliado en Europa de la OTAN, General de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos Alexus Grynkewich, declaró en un comunicado que “Arctic Sentry subraya el compromiso de la alianza de salvaguardar a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas de mayor importancia estratégica y más difíciles desde el punto de vista medioambiental”.

Como parte del esfuerzo, el Reino Unido ha anunciado que el número de tropas británicas desplegadas en Noruega se duplicará en tres años, pasando de 1.000 a 2.000 efectivos. Algunos participarán en el Ejercicio Lion Protector, ya previsto para septiembre.

PUBLICIDAD

Los detalles son escasos, pero se añadirán otras actividades de la OTAN a Arctic Sentry una vez que se evalúen las necesidades de seguridad más generales y finalicen las maniobras militares nacionales.

Francia, Alemania y Dinamarca han declarado que participarán, pero no han precisado el número de efectivos.

La función principal de la OTAN es defender el territorio de sus 32 Estados miembros. El espectro del país más poderoso de la alianza que amenaza con anexionarse parte de otro aliado, Dinamarca, ha sacudido profundamente al resto de la alianza. Groenlandia es un territorio semiautónomo del reino danés.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.