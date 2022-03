( The Associated Press )

La OTAN no ve necesidad de modificar su nivel de alerta nuclear pese a las amenazas de Rusia, declaró el martes el secretario general de la alianza militar.

“Siempre haremos lo necesario para proteger y defender a nuestros aliados, pero no creemos que haya en estos momentos necesidad de alterar el nivel de alerta de las fuerzas nucleares de la OTAN”, indicó a The Associated Press el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg se encontraba en Polonia para consultas con el presidente Andrzej Duda sobre temas de seguridad europea. Se reunieron en una base aérea en Lask, en el centro de Polonia, donde hay aviones de guerra de Polonia y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El Kremlin ha despertado temores de una guerra nuclear, al reportar el lunes que, en base a órdenes giradas por el presidente Vladimir Putin el fin de semana, sus fuerzas nucleares de aire, mar y tierra estaban en alerta. La OTAN en sí no tiene armas nucleares, pero tres de sus miembros —Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia— sí las tienen.

Stoltenberg enfatizó que Rusia ha firmado una serie de acuerdos en los que reconoce que una guerra nuclear no puede ser ganada y nunca debe ser librada.

Estados Unidos recientemente reforzó el flanco oriental de la OTAN al enviar otros 5,000 soldados a Polonia y Rumania. Ambos países forman parte de la OTAN y son fronterizos con Ucrania, la cual no forma parte de dicha alianza.