LONDRES — La princesa Eugenia de Gran Bretaña ha dado a luz a una niña, su tercer hijo y su primera hija, según ha informado este martes el Palacio de Buckingham.

Eugenie, la hija menor del expríncipe Andrés y su esesposa Sarah Ferguson, y su marido, Jack Brooksbank, anunciaron el nacimiento de una niña que pesó 6 libras y 9 onzas (3 kilogramos) y que vino al mundo el lunes en Lisboa, Portugal.

Aún no se le ha puesto nombre a la niña. La pareja tiene dos hijos: August, de 5 años, y Ernest, de 3.

Eugenia es la sobrina del rey Carlos III, el hermano mayor del antiguo príncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.