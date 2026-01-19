¿Cómo se convence a una población para que tenga más hijos luego de generaciones de una política que limitaba a las familias a tener sólo uno?

Una década después de poner fin a la política tradicional de hijo único en China, las autoridades impulsan una serie de ideas y políticas para tratar de fomentar más nacimientos, que van desde subsidios en efectivo hasta gravar los condones y eliminar un impuesto sobre los servicios de emparejamiento y los centros de cuidado infantil.

Los esfuerzos aún no han dado resultado. Al menos, eso es lo que muestran las cifras de población publicadas el lunes para la que ahora es la segunda nación más poblada del mundo. La población de China de 1,400 millones continuó disminuyendo, con un cuarto año consecutivo de descenso, según muestran nuevas estadísticas del gobierno. La población total en 2025 se situó en 1,404 millones, tres millones menos que el año anterior.

PUBLICIDAD

Según otro indicador, la tasa de natalidad en 2025 —5.63 por cada 1,000 personas— es la más baja registrada desde 1949, el año en que los comunistas de Mao Zedong derrocaron a los nacionalistas y comenzaron a gobernar China. No había cifras más antiguas disponibles que se registraran bajo el gobierno nacionalista anterior.

Durante mucho tiempo, China fue la nación más poblada del mundo hasta 2023, cuando fue superada por su vecino regional y a veces rival, India. Las estadísticas del lunes ilustran las marcadas presiones demográficas que enfrenta el país cuando intenta abordar un problema persistente: su situación como una nación con una economía en crecimiento pero en transición que, como se dice a menudo, está “envejeciendo antes de hacerse rica”.

¿Hay una serpiente implicada?

El número de nuevos bebés nacidos fue de sólo 7.92 millones en 2025, una disminución de 1.62 millones, o 17%. Las últimas cifras de nacimientos muestran que el ligero aumento en 2024 no fue una tendencia duradera. Los nacimientos disminuyeron durante siete años consecutivos hasta 2023.

La mayoría de las familias citan los costos y la presión de criar a un hijo en una sociedad altamente competitiva como obstáculos significativos que ahora se agravan ante una recesión económica que ha afectado a los hogares que luchan por cubrir sus costos de vida.

En toda la región, “son estos grandes problemas estructurales los que resultan mucho más difíciles de abordar, ya sea la vivienda, el trabajo, conseguir un empleo, comenzar la vida y las expectativas en torno a la educación...,” dijo Stuart Gietel-Basten, director del Centro de Ciencia del Envejecimiento en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. “Será difícil lograr un cambio importante en el número de nacimientos hasta que se aborden estos problemas”.

PUBLICIDAD

Otro posible factor en las cifras, al menos para 2025: el año pasado en China fue el año de la serpiente, considerado uno de los años menos favorables para tener un hijo, según el zodiaco chino. Sin embargo, la agencia oficial de noticias Xinhua del gobierno reportó a principios del año pasado —quizás de manera optimista— que la serpiente “está sacudiéndose sus connotaciones negativas”.

Al igual que muchos otros países en Asia, China ha enfrentado una tasa de fertilidad en declive, o el número promedio de bebés que se espera que una mujer tenga en su vida. Aunque el gobierno no publica regularmente una tasa de fertilidad —la última vez que se reveló fue de 1.3 en 2020—, los expertos han estimado que ahora está alrededor de 1.0. Ambas cifras están muy por debajo de la tasa de 2.1 que mantendría el tamaño de la población de China.

Durante décadas, el gobierno chino prohibió a las mujeres tener más de un bebé y a menudo sancionó a quienes lo hacían, una política que produjo más de dos generaciones de hijos únicos. En 2015, el gobierno elevó el límite permitido de descendencia a dos y luego, ante la presión demográfica, aumentó aún más el límite a tres en 2021.

Motivos económicos

Los esfuerzos por incrementar los nacimientos tienen que ver con la economía. China ahora tiene 323 millones de personas mayores de 60 años, o el 23% de toda la población. Ese número sigue aumentando, al tiempo que la población en edad de trabajar está disminuyendo, lo que significa que hay menos trabajadores para apoyar a la población mayor.

PUBLICIDAD

Este cambio demográfico está ocurriendo en un momento en que China intenta pasar de industrias intensivas en mano de obra como la agricultura y la manufactura a una economía impulsada por el consumo construida con manufactura de alta tecnología.

Si bien el rápido desarrollo de China en la manufactura con alta tecnología y robótica puede reducir el impacto de una fuerza laboral en disminución, “la mayor preocupación es si el crecimiento económico puede mantenerse a flote con una población en disminución”, dijo Gary Ng, economista senior para Asia Pacífico en el banco de inversión francés Natixis.

China reportó un crecimiento económico anual del 5% para 2025 el lunes, basado en datos oficiales. Pero algunos analistas esperan que el crecimiento se desacelere en los próximos años.

Para hacer frente a estos cambios masivos, China eventualmente necesitará reformar su sistema de pensiones, explicó Ng, así como ampliar la base impositiva para hacer frente al mayor gasto del gobierno.

Las autoridades han tenido un éxito limitado con los cambios de política para incentivar a las familias a tener más hijos. En julio, el gobierno anunció subsidios en efectivo de 3,600 yuanes (500 dólares) por hijo a las familias.

Junto con los incentivos y otros intentos de moldear el comportamiento, el gobierno también ha comenzado a gravar los condones. China eliminó los anticonceptivos, incluidos los condones, de una lista de exenciones del impuesto al valor agregado en 2025, lo que significa que los condones ahora están sujetos a un impuesto del 13% que entró en vigor el 1 de enero.

PUBLICIDAD

Para promover aún más la crianza de los hijos, los jardines de infancia y las guarderías se han agregado a la lista de exenciones fiscales junto con los servicios de emparejamiento.

Investigadores como Gietel-Basten señalan que las mujeres jóvenes quieren políticas, especialmente en el lugar de trabajo, que aseguren que no sean penalizadas por tomarse tiempo libre para tener hijos, y que esto depende de las empresas privadas para cambiar.

“No debería ser esta penalización masiva”, dijo.