La tormenta tropical Melissa, ubicada al sur del Mar Caribe redujo este martes su movimiento de traslación considerablemente, mientras aún se desconoce cuál será el rumbo que tomará finalmente en los próximos días.

Según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC por sus siglas en inglés) de las 8 de la mañana, Melissa solo se movía a 2 millas por hora. En el boletín de las 5 de la madrugada su movimiento de traslación era de 12 millas por hora.

Actualmente se encuentra en la latitud 14.3 grados norte, longitud 73.5. Ahora se mueve al oeste-noroeste. Antes de este informe se movía al oeste.

“Avión de reconocimiento detecta que Melissa se mueve muy lentamente. Se esperan lluvias intensas en partes de La Española y Jamaica durante el resto de la semana”, lee el boletín intermedio del NHC correspondiente a las 8 de la mañana.

En el informe de las 5 de la madrugada la agencia explicó que aún existe bastante incertidumbre en cuanto a su trayectoria e intensidad y planteó varios escenarios.

Uno de ellos es que si la tormenta se fortalece y adquiere una estructura más profunda, es probable que se desplace hacia el norte o noreste. En cambio, si se mantiene débil, continuará su desplazamiento más hacia el oeste.

“La trayectoria de Melissa dependerá en gran medida de su intensidad futura y de la interacción con una vaguada en niveles medios cerca de la costa este de EE.UU.”, indicó el NHC.

En cuanto a su posible fortalecimiento, el NHC señaló que varios modelos meteorológicos prevén una disminución en los vientos cortantes en los próximos días, lo que permitiría que Melissa se intensifique hasta convertirse en huracán durante el fin de semana. Sin embargo, el organismo advirtió que:

“Este es un pronóstico de intensidad de baja confianza.”

En sus mensajes clave, el NHC alerta sobre lluvias intensas y potencialmente peligrosas para República Dominicana, Haití y Jamaica durante el fin de semana, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Asimismo, advirtió que, debido a la incertidumbre en el pronóstico, los residentes de Cuba y Jamaica deben permanecer atentos al progreso del sistema y a los próximos boletines oficiales.

Actualmente, Haití permanece bajo una vigilancia de huracán, mientras que Jamaica bajo una vigilancia de tormenta tropical.