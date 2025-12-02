Para muchos, diciembre es uno de los meses más esperados, pues se celebra el Día de las Velitas, Navidad y Año Nuevo. Cada año, las familias se reúnen en sus hogares para disfrutar de bailes, juegos, natilla y buñuelos, comidas que no pueden faltar en estas celebraciones.

Son 31 días marcados por la alegría, la unión y la esperanza. Sin embargo, existe un lugar en el mundo donde esta celebración se vive los 365 días del año. Se trata de la región de Laponia, al norte de Finlandia. Allí se encuentra Rovaniemi, “la ciudad natal de Papá Noel”, como se le conoce popularmente.

Este lugar parece sacado de un cuento de Disney, pues sus bosques árticos cubiertos de nieve hacen que el paisaje se convierta en el escenario perfecto para vivir una experiencia única.

En esta época del año, Rovaniemi se convierte en una escena de “Frozen”, pues el invierno pinta por completo la ciudad de blanco, lo que la hace aún más especial para los turistas. Además, las decoraciones navideñas logran que los visitantes se sientan en Navidad en cualquier momento.

Esta ciudad tiene alrededor de 62,000 habitantes, quienes han construido parte de su proyección internacional alrededor de la figura de Papá Noel y, a diferencia de otros países de Europa y Latinoamérica, su oferta turística vinculada a la Navidad funciona durante los 12 meses del año.

De acuerdo con “National Geographic”, Rovaniemi atrae anualmente a más de 500,000 visitantes de todas partes del mundo que llegan para conocer la Santa Claus Village, un complejo ubicado a pocos kilómetros del centro urbano.

En este sitio opera de forma permanente la oficina postal de Papá Noel. Además, allí se encuentran tiendas, restaurantes y áreas destinadas a actividades recreativas.

A pesar de que su mayor flujo de turistas se registra en la temporada de invierno, lo cierto es que también recibe visitantes en otras épocas del año, quienes disfrutan de los diversos atractivos que ofrece la ciudad.

Las personas interesadas en visitar Rovaniemi deben tener en cuenta el clima, ya que en invierno las temperaturas pueden descender por debajo de los -13 °F (-25 °C), mientras que en verano pueden superar los 68 °F (20 °C).

Aparte de disfrutar de las decoraciones navideñas y la villa de Santa Claus, la ciudad también cuenta con varias actividades, como lo son el esquí de fondo, recorridos en motos de nieve, deslizamiento en trineos con perros y observación de la aurora boreal.

Aunque esta ciudad respira Navidad los 12 meses del año, para muchos de sus habitantes, especialmente estudiantes y adultos mayores, la presencia permanente de turistas ha generado ciertos inconvenientes, ya que el costo de la vivienda ha aumentado y, en ocasiones, resulta difícil encontrar un lugar donde vivir.