Con presupuestos cada vez más limitados, la estrechez financiera de muchos puertorriqueños ahora se verá reflejada en las compras navideñas con un bolsillo “bien apagado”, enfocado en sacrificios para, entre otras cosas, hacer frente a los regalos para los más pequeños del núcleo familiar.

Según revelan los resultados de la duodécima edición del estudio la Lista de Santa 2025, el pulso anual de compras navideñas que realiza la agencia de publicidad Arteaga & Arteaga, un 66% de los encuestados afirma que la inflación afectará sus compras navideñas, mientras un 68% indicó estar listo para recortar gastos festivos.

El estudio fue completado con un total de 809 entrevistas a través de plataformas digitales utilizando la metodología CAWI (Compurter-Assisted Web Interviewing).

La intención de compra de los consumidores refleja una disminución considerable de un 21% en comparación al año anterior, mientras los consumidores se enfocarán en ofertas y especiales (64%), precios bajos (60%) y variedad (50%) al momento de realizar sus compras.

“Todo apunta a que los puertorriqueños no dejarán caer su espíritu navideño, pero ajustarán sus celebraciones a una realidad económicamente estrecha. Optarán por compras multicanal, combinando compras presenciales y en línea hasta encontrar el regalo deseado al precio que pueden pagar. Los comercios que ofrezcan precios bajos y variedad de artículos estarán en la mejor posición de sobrevivir lo que a todas luces parece una de las navidades más difíciles, económicamente hablando, para los puertorriqueños”, explicó Juan Alberto Arteaga, presidente de Arteaga & Arteaga.

Economía personal peor que el año anterior

Más de la mitad de los encuestados (53%) dice que está peor económicamente en comparación al año anterior, y un 13% asegura que está mucho peor. O sea, que un 66% de los consumidores puertorriqueños está es desventaja económica en 2025.

“Esta realidad no es casualidad sino el resultado de aumentos a diestra y siniestra”, explican los realizadores del estudio.

Para los puertorriqueños, la avalancha de aumentos parece no tener fin y realmente les está doliendo, especialmente cuando se limitan las opciones para ajustar el presupuesto.

“El impacto es real, vemos que el consumidor no solo lo está sintiendo, sino que lo está reconociendo y haciendo los ajustes necesarios,” añadió el publicista.

Aumentos por todas partes

La factura de luz encabeza el ranking del “dolor al bolsillo” con 72% señalándola entre los impactos más fuertes y 46% la mencionan como el aumento más difícil de manejar. A este le sigue el costo de alimentos, con 65% de menciones y un sólido 35% que lo elige el golpe más duro de manejar en tiempo reciente.

Aunque en un principio el tema del alza en aranceles a productos importados parecía algo foráneo, ya forma parte de la conversación y del proceso de ajustes económicos que los consumidores han tenido que realizar para sobrevivir. En efecto, 22% reconoce que esto (alza en aranceles) ha empeorado su situación económica.

“Esta tormenta económica, sin duda, es el huracán más intenso de este año, moldeando los planes navideños,” añadió Arteaga.

Con tijera en mano para la Lista de Santa

El 66% de los encuestados afirma que los aumentos “sí afectarán sus compras navideñas y el 68% está listo para recortar gastos festivos”.

Las categorías más impactadas por los recortes presupuestarios de los consumidores son:

Regalos (67%)

Decoraciones (66%)

Actividades y entretenimiento (40%)

Viajes (35%)

“Se cancelan los ‘regalos de mí para mí’ en comparación a los años pasados, una categoría que venía en ascenso después de la pandemia. En efecto, un 33% de los encuestados dijeron que no se regalarán nada, reflejando un corte considerable a la Lista de Santa”, añadió Arteaga.

Los niños sí se salvan

Aferrados al simbolismo de la Navidad, habrá algunos gastos y obsequios que son intocables, como los son: regalos para los niños, la cena navideña y el detalle a la pareja.

Expertos advierten que, además de buscar los mejores precios y variedad, muchos consumidores recurrirán al uso de tarjetas de crédito o tarjetas de regalo para manejar su presupuesto ajustado.

Por otro lado, muchos comercios locales conscientes de la precaria situación económica de los puertorriqueños, arrancaron con sus ventas de “viernes negro” mucho antes del fin de semana de Acción de Gracias, ofreciendo sus mejores precios, descuentos y ofertas a principio de temporada para asegurar sus ventas de fin de año que representan hasta un 33% para el comercio de ventas al detal.

Compras planificadas

El estudio también indica que para sobrellevar exitosamente la temporada, los consumidores se organizarán, tendrán un plan, evaluarán los “shoppers de compra” y buscarán el regalo deseado al precio que pueden pagar.

Aunque la mayoría (89%) dice que comprará en persona, el resto menciona que comprará por internet. Cabe señalar que un 13% de los participantes serán compradoras duales, que utilizarán ambas formas de compra.

Ropa y accesorios (59%), juguetes (39%) y cosméticos y fragancias (27%) lideran las categorías consistentes con los mismos renglones de compras en línea.

“Lo que confirma que el comercio presencial durante esta época va al ‘campo de batalla por ese espacio en el bolsillo del consumidor frente a su ‘némesis’, el eCommerce (aliado para quienes toman ventaja de un ecosistema de omnicanalidad”, explicó Arteaga.

Black Friday dominó con un 52% de las menciones como el momento principal para realizar compras, seguido por la semana antes de Navidad le sigue con 35%.

Ofertas y especiales (64%), Precios bajos (60%) y variedad (50%) revalidan como los factores principales en la decisión de compra

Apoyo al local se mantiene, pero…

“El sentido de compromiso con el comercio local, ese apoyo a los pequeños y medianos comerciantes se mantiene, aunque, hay condiciones también. Un 51% hará compras a pequeños y medianos comerciantes, pero para que esa cifra suba, los consumidores piden mejores precios (74%) y más variedad (41%),” continuó diciendo.

En otras palabras, el apoyo está y podría ser mayor si las experiencias fueran de la mano de las necesidades. “El consumidor grita ayúdame a apoyarte”, reflejó la consulta.

Tradiciones que no se negocian

Con o sin presupuesto, las navidades en Puerto Rico no se cancelan. Los puertorriqueños apostarán a las Reuniones familiares (68%); Menú tradicional (64%) y Música típica (39%) para celebrar.

Sin embargo, ni el alza en la factura de luz, el costo de alimentos, aumento de aranceles en productos importados o la incertidumbre económica impedirán que los boricuas celebren estas navidades.

Aunque el bolsillo esté apreta’o, “seguiremos comiendo nuestros platos favoritos. Haremos ajustes, en lugar de ordenar la cena, la prepararemos en casa (46%); quizás con menos variedad (44%) y buscaremos sustitutos económicos (37%). La creatividad culinaria distintiva del puertorriqueño será el ingrediente principal en nuestra cena navideña. Esto podría tener un impacto en la cadena de distribución” concluyó Arteaga.

Durante los últimos 12 años, la Lista de Santa (Santa’s List), uno de los estudios de consumo en tiempo real que realiza Arteaga & Arteaga a través de su unidad de inteligencia y estrategia A&ANSWERS, ha sido una de las principales herramientas de estudios de comportamiento del consumidor local.

Para obtener más detalles sobre este y otros interesantes pulsos de consumo en tiempo real, visite www.arteaga.com/consumer-pulse