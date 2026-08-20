La Paz. Las intensas nevadas que se registran en el occidente de Bolivia han afectado a 26,220 familias y 323 comunidades, principalmente en la región andina de Potosí (suroeste) que hasta el momento es la región más golpeada, informó este miércoles el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero.

Rivero señaló que, según la evaluación preliminar, en la localidad de Uyuni, donde se encuentra el salar homónimo y la principal reserva de litio del país, se reportan 8,364 familias afectadas y 2,350 damnificadas, además hay 78,755 camélidos afectados y 750 animales fallecidos.

Las nevadas registradas desde la semana pasada en Potosí han afectado al circuito turístico del salar de Uyuni que incluye a las comunidades aledañas y a la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa (RNFA-EA), situada a más de 4,200 metros de altitud, colindante con Chile.

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Fotografía que muestra un vehículo transitando en una carretera en La Cumbre, en La Paz (Bolivia). (EFE/ Gabriel Márquez) ( Gabriel Márquez )

La semana pasada fueron rescatados por la Policía y bomberos tres estadounidenses que estuvieron atrapados por más de 30 horas por una nevada en la Laguna Colorada, en la RNFA-EA, y el domingo también fueron auxiliados por el Ejército dos franceses afectados por el temporal en Quetena, en el mismo circuito turístico.

En Villazón, al sur de Potosí y en la frontera con Argentina, 85,000 cabezas de ganado se encuentran en riesgo y unas 55,000 hectáreas de pastoreo fueron afectadas, informó el viceministerio.

En el municipio de Atocha se registran 7,433 familias afectadas, mientras que en Llallagua fueron reportadas 73 comunidades afectadas, según el reporte.

Defensa Civil identificó como principales necesidades “forraje para el ganado, vitaminas e insumos veterinarios, alimentos de primera necesidad, maquinaria pesada para rehabilitar caminos, frazadas y apoyo para la recuperación de infraestructura productiva”.

La Gobernación de Potosí declaró la emergencia regional por las nevadas, lo que permite activar otros mecanismos para atender a las zonas afectadas.

El Gobierno nacional además dijo que se investiga el fallecimiento de una mujer a quien le cayó un árbol a causa de las nevadas en la región andina de Oruro (oeste).

Las nevadas también obligaron a suspender temporalmente y restringir los viajes por tierra en algunos tramos desde el martes para evitar accidentes.

Por otra parte, en la mañana de este miércoles continuaba cerrada la ruta desde La Paz hacia el sitio conocido como La Cumbre, un paso entre montañas a unos 4,200 metros de altitud que va hacia la zona subtropical de Los Yungas y que conecta con el norte amazónico del país.

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Personas juegan en la nieve en La Cumbre (Bolivia). (EFE/ Gabriel Márquez) ( Gabriel Márquez )

No obstante, en la tarde, el tránsito ya era regular, aunque con precaución, e incluso algunas familias llegaron en sus vehículos hasta La Cumbre para jugar con la nieve, según constató EFE.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó, mediante un comunicado de prensa, la “pérdida de plataforma” en el camino de Unduavi a Chulumani, en Sur Yungas, por lo que se cerró la carretera.

“Se recomienda a los usuarios respetar las restricciones, reducir la velocidad y tomar todas las medidas de precaución al circular por los sectores afectados”, pidió la institución.