La pareja de actores ya lleva recaudados unos 35 millones de dólares que serán distribuidos por diversas ONG para ayudar al pueblo ucraniano; “Ellos inspiran al mundo”, sostuvo el mandatario a través de un mensaje de Twitter

Mientras la guerra en Ucrania continúa cobrándose día a días más víctimas, algunas personalidades de Hollywood han demostrado su apoyo públicamente al pueblo ucraniano. Más allá de lo discursivo, Mila Kunis -la actriz nacida en la ciudad de Chernivtsi, en el suroeste de Ucrania, y que a los 7 años emigró a los Estados Unidos- y su esposo, el actor Ashton Kutcher, pasaron a los hechos concretos. Ayer, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky tomó contacto con la pareja para agradecerles la iniciativa con la que llegaron a recaudar más de 35 millones de dólares destinados a ayuda humanitaria.

Las estrellas fueron de las primeras en responder al llamamiento de auxilio que lanzaban los dirigentes ucranianos en los primeros momentos de la invasión rusa. Así, el 3 de este mes, crearon un fondo para recaudar a través de GoFundMe un mínimo de 30 millones de dólares; el objetivo es que este dinero se distribuya entre las ONG del territorio ucraniano para facilitar la llegada de recursos. Para mediados de este mes, ya habían recaudado unos 18 millones, pero no se detuvieron. Estos suministros estarán destinados a soportes básicos y a viviendas para los desplazados, que ya son más de 10 millones desde que comenzó la guerra, incluidos unos 3,4 millones de refugiados que han huido a países fronterizos, según el último recuento de la ONU.

El matrimonio aportó de su bolsillo 3 millones de dólares. “Siempre me he considerado una estadounidense, una estadounidense orgullosa. Amo todo lo que este país ha hecho por mi familia y por mí, pero hoy más que nunca me he sentido orgullosa de ser ucraniana. La gente de Ucrania es fuerte y valiente, pero ser fuerte y valiente no significa que no seas digno de apoyo. Necesitamos apoyar al pueblo de Ucrania. Por favor, ayúdenos”, dijo recientemente la actriz.

Desde que lanzaron la convocatoria, han publicado actualizaciones de la iniciativa en sus redes sociales, así como en la página de GoFundMe. Lo concreto es que ya llegaron a recaudar unos 35 millones de dólares. “Haremos todo lo que podamos para asegurarnos de que las muestras de apoyo de todos ustedes tengan el máximo impacto en los necesitados. A medida que continúen llegando fondos, trataremos cada dólar como si saliera de nuestro bolsillo, con respeto y honor por el trabajo que se ha hecho para ganarlo, con el aprecio con el que se dio y el deseo de maximizarlo para obtener un resultado positivo en los demás”, afirmaron recientemente los actores subiendo la apuesta hasta alcanzar los 40 millones de dólares.

Desde un inicio, la iniciativa fue contando con el apoyo de otros artistas. Pero entre tantos mensajes de apoyo y de fanáticos de la pareja, fue el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien ayer ha salido a agradecer la iniciativa. “Aston Kutcher y Mila Kunis estuvieron entre los primeros en responder a nuestro dolor. Ya han recaudado 35 millones de dólares y lo están enviando a Airbnb y FlexPort.org para ayudar a los refugiados ucranianos. Agradecemos su apoyo. Estoy impresionado por su determinación. Ellos inspiran al mundo”, elogió, al tiempo que compartió una imagen de la videoconferencia que tuvo con los actores.

El vínculo entre los dos intérpretes nació cuando ambos fueron convocados para la famosa sitcom That ‘70s Show. “Pensé que era tan lindo y adorable y después en una escena cuando tenía que besarlo me sentí muy nerviosa porque estaba enamorada platónicamente de él”, declaró Kunis en una ocasión sobre ese joven que se convertiría en su marido y padre de sus hijos. En 2015 se casaron. Testigo de la boda fue la pequeña Wyatt Isabelle Kutcher, la hija de la pareja que nació en 2014; dos años después, llego Dimitri.

Como padres, no son adeptos a mostrar a sus chicos en los medios, así que son muy ocasionales las oportunidades en las que se los puede ver juntos. Las redes sociales tampoco son el fuerte del matrimonio, pero la invasión a Ucrania y la campaña que lanzaron a principio de mes los hicieron cambiar de estrategia. Los resultados están a la vista.

Los padres de la actriz habían huido de Ucrania justo después de la caída de la Unión Soviética. Llegaron a Estados Unidos con 250 dólares. Su padre, Mark, que era ingeniero mecánico en su país de origen, tuvo que hacer trabajos ocasionales como instalar inodoros, repartir pizza y pintar casas. Lo mismo le sucedió a su madre, que consiguió trabajo en el depósito de una farmacia a pesar de que era profesora de física en Ucrania; cuando aprendió el idioma, la pasaron al puesto de cajera.

Sobre su adaptación al “estilo de vida estadounidense”, la actriz confesó: “Debe haber sido difícil, porque bloqueé completamente el segundo grado. No tengo ningún recuerdo de ello. Siempre hablo con mi mamá y mi abuela al respecto. Era porque lloraba todos los días. No entendía la cultura. No entendía a la gente. No entendía el idioma”. Actualmente, la dupla que conforman Mila Kunis y Ashton Kutcher es una de las parejas más consolidadas de Hollywood.