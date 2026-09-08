La presentadora de televisión egipcia Sarah Khalifa fue condenada a muerte junto con otras 11 personas, luego de que un tribunal penal de El Cairo las declarara culpables de delitos relacionados con el narcotráfico.

La decisión fue reportada por el medio local Al-Ahram y difundida por medios internacionales como CNN, BBC y Al Jazeera. En total, el proceso involucró a 28 acusados: además de las 12 condenas a pena capital, nueve personas recibieron cadena perpetua y siete fueron absueltas.

De acuerdo con Al-Ahram, la Fiscalía acusó a Khalifa y a los otros 27 procesados de integrar un grupo delictivo organizado dedicado a la importación de materias primas utilizadas para fabricar estupefacientes sintéticos, con el propósito de producirlos y comercializarlos.

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El expediente también incluyó cargos por posesión de armas de fuego y municiones sin licencia. La acusación sostuvo que los integrantes de la organización tenían funciones distribuidas entre la importación de los materiales, la fabricación de las sustancias y su posterior distribución.

Una de las principales evidencias mencionadas durante el proceso fue el decomiso de más de 750 kilogramos de narcóticos sintéticos, además de las materias primas utilizadas para su elaboración. Según la información publicada por Al-Ahram el pasado 5 de septiembre, cuando se dio a conocer la decisión, los investigadores encontraron estos elementos en una propiedad residencial que, de acuerdo con la Fiscalía, era utilizada para almacenar los materiales y fabricar las drogas. En el lugar también fueron incautadas armas de fuego y municiones cuya tenencia no contaba con autorización.

La remisión del caso a juicio se sustentó, según el diario mencionado, en las declaraciones de 20 testigos y en diferentes elementos técnicos y digitales. Entre las pruebas señaladas por la Fiscalía estaban mensajes, fotografías y videos que, conforme con la acusación, documentaban las actividades atribuidas a los procesados.

La investigación también estableció, de acuerdo con la versión de las autoridades citada por el medio egipcio, que los integrantes del grupo tenían responsabilidades diferenciadas dentro de la operación.

CNN informó que la Fiscalía sostuvo que la red obtenía desde el extranjero los productos necesarios para la elaboración de drogas sintéticas y que las distintas personas involucradas asumían tareas específicas dentro del proceso. El medio estadounidense señaló además que las autoridades afirmaron haber incautado decenas de kilogramos de narcóticos sintéticos y otras materias primas en una vivienda donde supuestamente se almacenaban y producían las sustancias.

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Defensa de Khalifa se pronunció: video de la mujer tras recibir la sentencia

La defensa de Khalifa ha rechazado las acusaciones. Según CNN, en un video que circula en redes sociales y cuya autenticidad el medio dijo no haber podido verificar, la presentadora lloró durante la lectura de la sentencia y pidió “misericordia y humanidad”.

En esas imágenes se la escuchaba afirmar: “Jamás he fumado un cigarrillo en mi vida”. También sostuvo: “Juro ante Dios Todopoderoso, con el juramento más solemne, que he sido víctima de una injusticia”.

Por su parte, Al Jazeera también informó que Khalifa negó los cargos durante la investigación. El medio señaló que la presentadora pidió clemencia durante la audiencia y que, según reportes de medios egipcios, manifestó ante el tribunal: “Por favor, escúcheme, señor. Mis padres me criaron bien; son personas de fe y no necesito dinero de la droga”.

La defensa anunció que apelará la condena. BBC informó que la abogada de Khalifa dijo que recurriría la sentencia de muerte. El medio británico explicó que, aunque el veredicto había sido anunciado inicialmente el mes anterior, la sentencia solo quedó confirmada después de que el tribunal recibiera la opinión religiosa del Gran Muftí de Egipto, un paso exigido por la legislación del país en los procesos que pueden terminar en una condena a muerte.

Se destacó que, después de ese procedimiento, el tribunal confirmó las condenas. No obstante, Khalifa y los demás sentenciados tienen derecho a recurrir ante el Tribunal de Casación, considerado el máximo tribunal del país en materia penal.

Al Jazeera señaló que, tras recientes reformas judiciales, los acusados cuentan con dos vías de apelación, comenzando por una solicitud de nuevo juicio ante un tribunal de apelaciones.

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Khalifa, de 39 años, fue arrestada en El Cairo en abril de 2025 en el marco de esta investigación. Según Al-Ahram, documentos judiciales citados por medios locales indican que una orden de arresto fue emitida el 17 de abril de ese año. La presentadora declaró ante los fiscales que fue detenida ese mismo día, mientras que el informe formal sobre las incautaciones está fechado el 19 de abril.

La presentadora es conocida en Egipto por su trabajo en televisión y principalmente por el programa de seguridad y crimen “Misión Imposible”, emitido por el canal privado Al-Mehwar.

También dirige una clínica de cirugía estética y una empresa dedicada a la organización de eventos. Su cuenta de Instagram supera los tres millones de seguidores.

El proceso incluyó además una decisión separada contra Khalifa. Al Jazeera informó que el mismo tribunal la condenó el sábado 5 de septiembre a tres años de prisión por agredir y grabar a su chófer, en un caso distinto al proceso por narcotráfico.