LONDRES- El Parlamento del Reino Unido debatirá el martes las peticiones de una mayor responsabilidad por parte de un miembro de la familia real, ya que la detención del ex Príncipe Andrés y sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein obligan a la sociedad británica a reexaminar su deferencia hacia la monarquía.

Los legisladores se enfrentarán a este asunto cuando estudien una moción que pide la divulgación de documentos confidenciales relacionados con el nombramiento de Andrew como enviado especial del Reino Unido para el comercio internacional en 2001.

El hermano menor del Rey Carlos III, que fue despojado de su título principesco el año pasado debido a las revelaciones sobre su relación con Epstein, fue detenido la semana pasada bajo sospecha de mala conducta en un cargo público en medio de acusaciones de que compartió documentos confidenciales con Epstein durante su etapa como enviado comercial. Andrew Mountbatten-Windsor, como se le conoce ahora, fue puesto en libertad sin cargos y la investigación continúa.

Una historia de deferencia

El debate del martes supone un cambio en la Cámara de los Comunes, donde las normas de la cámara han prohibido históricamente a los miembros del Parlamento criticar a los miembros de la familia real. Ed Davey, líder de los Liberales Demócratas y legislador que presentó la moción, quiere cambiar esta situación.

“Una de las cosas que defienden los demócratas liberales es pedir cuentas a los poderosos”, dijo Davey a la BBC. “Y creo que hemos visto con demasiada frecuencia en el pasado que la gente, por su título o por su amistad o por lo que sea, no ha rendido cuentas como es debido”.

El debate se produce cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. publica millones de páginas de documentos relacionados con Epstein en los que se expone cómo el acaudalado financiero utilizó una red internacional de amigos ricos y poderosos para ganar influencia y explotar sexualmente a mujeres jóvenes. En ningún lugar se han sentido las consecuencias con más fuerza que en el Reino Unido, donde el escándalo ha suscitado dudas sobre el modo en que ejercen el poder la aristocracia, los políticos de alto rango y los empresarios influyentes, conocidos colectivamente como “el Establishment”.

Continúan las investigaciones

La policía británica detuvo el lunes a Peter Mandelson, antiguo ministro del gobierno que posteriormente fue embajador en Estados Unidos, por sospecha de mala conducta en el ejercicio de cargos públicos en relación con las acusaciones de que él también compartió información confidencial con Epstein. Mandelson fue puesto en libertad a primera hora de la mañana del martes tras más de nueve horas de interrogatorio. No ha sido acusado y la investigación continúa.

Aunque no han hablado públicamente sobre las investigaciones, tanto Mountbatten-Windsor como Mandelson han negado previamente cualquier delito. Epstein murió bajo custodia en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Para la Cámara de Windsor, el debate del martes es el reflejo de una crisis que no da señales de remitir.

El palacio de Buckingham ha intentado aislar a la monarquía del escándalo, trazando una clara línea divisoria entre Mountbatten-Windsor y el resto de la familia real. Además de retirarle sus títulos reales, Carlos obligó a su hermano a abandonar la finca de 30 habitaciones cercana al castillo de Windsor en la que había vivido sin pagar alquiler durante más de 20 años.

Pero puede que eso no baste para acallar las voces que exigen un cambio. La más ruidosa es la del grupo de campaña República, que lleva tiempo pidiendo que la monarquía sea sustituida por un jefe de Estado elegido.

Potencia suave, y mucha

Aunque la monarquía constitucional del Reino Unido ya no ejerce el poder político, sigue siendo enormemente influyente en la cúspide de la sociedad británica. El rey es un símbolo de continuidad que ejerce como Jefe de Estado de Gran Bretaña y de otros 14 países independientes vinculados al antiguo Imperio Británico. Los miembros trabajadores de la familia real le apoyan haciendo cientos de apariciones públicas cada año, visitando organizaciones benéficas, bases militares y grupos comunitarios que siguen clamando por su atención.

Los comentaristas han comparado las presiones a las que se enfrenta la Casa de Windsor con las de 1936, cuando el rey Eduardo VIII abdicó del trono para casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.