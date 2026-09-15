El papa León XIV, que cumplió ayer 71 años, celebró la fecha con una visita a la Biblioteca Apostólica Vaticana para inaugurar una exposición dedicada al agua y afirmó que Dios tiene “sentido del humor” porque su madre, Mildred Martínez, era bibliotecaria.

“Dios, en su Providencia y, a veces, incluso con cierto sentido del humor, nos recuerda que está con nosotros. Mi madre era bibliotecaria y hoy me encuentro aquí, el día de mi cumpleaños, para saludarlos a todos”, dijo el Sumo Pontífice estadounidense de nacionalidad peruana a los trabajadores de los Archivos y Biblioteca del Vaticano. Estos lo recibieron cantándole en español el “Feliz cumpleaños” y prepararon una torta con una vela que León XIV apagó soplándola. El domingo, durante el rezo del Ángelus, decenas de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro comenzaron a entonar cantos de felicitación al pontífice cuando se asomó a la ventana del Palacio Apostólico.

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León XIV explicó ayer que la Biblioteca Apostólica “es un corazón. El latido del corazón es símbolo de vida y es el resultado de dos movimientos opuestos, la sístole y la diástole: concentración y relajación, movimiento hacia el centro y hacia la periferia”. Agregó que “no se trata solo de un depósito de libros al que se puede acceder fácilmente desde casa, sino de un espacio para la conexión, el debate y el intercambio de ideas”.

El Papa también aprobó la ampliación de los espacios a disposición del Archivo y la Biblioteca Apostólica Vaticana con la construcción de un nuevo edificio en el área de la llamada “Fontana dell Autoparco” y su área adyacente en territorio de la Ciudad del Vaticano.

La muestra “AQVA”, que invita a reflexionar sobre el agua como fuente de vida y la relación del ser humano con los elementos naturales, incluye la exposición en la fachada de la Biblioteca Apostólica Vaticana de “Diluvium”, una enorme ola en blanco y negro que cubre 70 metros del edificio, del artista francés JR. En el recorrido se entrelaza el material bibliográfico de la Santa Sede, como manuscritos, grabados y libros impresos, con el trabajo de JR, del tipógrafo estadounidense Bill Moran y del chef italiano Fulvio Pierangelini, con relatos gastronómicos inéditos.

Regalo a trabajadores

Justo en el día de su onomástico, el Papa ofreció un singular regalo a cardenales y trabajadores del Vaticano, al eliminar los recortes salariales aplicados en marzo del 2021 por el papa Francisco para enfrentar la crisis económica por la pandemia de COVID-19. León XIV firmó un “motu propio”, documento en el que se explica que las medidas de contención salarial adoptadas ahora pueden considerarse superadas. Francisco había determinado que se rebajara un 10% el salario de cardenales, un 8% el de jefes y secretarios de dicasterios, y un 3% el de clérigos y religiosos. También se bloquearon los aumentos por antigüedad para empleados del nivel 4 del escalafón en adelante hasta el 2023.

La Conferencia Episcopal Peruana envió un saludo al Papa en el que da “gracias a Dios por la vida y vocación del Santo Padre”, destacando su servicio misionero y pastoral. “Su corazón siempre ha estado unido a nuestra patria”, resaltó.