Palu, Indonesia. Un cocodrilo silvestre que llevaba seis años con un neumático de motocicleta usado alrededor del cuello fue finalmente liberado por un cazador de aves indonesio.

La hembra de cocodrilo de agua salada de 4.5 metros (14.5 pies) de largo se ha convertido en un ícono para los habitantes de Palu, la capital de Célebes Central. El animal fue visto en el río de la ciudad con la llanta alrededor del cuello cada vez más apretada, corriendo el riesgo de que la asfixiara.

Funcionarios de conservación habían intentado rescatar al cocodrilo desde que los residentes vieron al reptil en 2016, generando simpatía entre los habitantes de la localidad y a nivel internacional. En 2020, el luchador de cocodrilos australiano Matthew Wright y el biólogo estadounidense Forrest Galante intentaron, sin éxito, liberar al reptil.

A principios de enero, Tili, un cazador de aves y comerciante de 35 años de edad que se mudó recientemente a la ciudad, escuchó hablar del famoso cocodrilo a sus vecinos y decidió rescatar al reptil después de verlo tomando el sol con frecuencia en un estuario cercano.

“Tengo experiencia y habilidades en la captura de animales, no sólo de aves, sino de animales de granja que son liberados de la jaula”, comentó Tili, que tiene un solo nombre, a The Associated Press. “Creo que puedo rescatar al cocodrilo con mis habilidades”.

Colocó una trampa cerca del río, y puso pollos, patos y pájaros como cebo. Tras tres semanas de espera y varios intentos fallidos, el cocodrilo cayó por fin en la trampa el lunes por la noche. Con la ayuda de dos de sus amigos, Tili jaló al cocodrilo a la ribera y cortó el neumático, que tenía 50 centímetros (1.6 pies) de diámetro.

Un vídeo que circuló ampliamente en internet mostraba a una multitud que aplaudía cerca mientras Tili y sus amigos liberaban al cocodrilo. Otros residentes se pusieron en contacto con los bomberos y con una agencia de conservación de la fauna para que les ayudaran a liberar al animal en su hábitat natural.