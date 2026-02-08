Caracas. El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue liberado el domingo después de más de ocho meses en prisión por lo que muchos consideran acusaciones motivadas políticamente.

Guanipa, uno de los aliados más cercanos de la destacada opositora María Corina Machado, estuvo detenido en una instalación en Caracas, la capital. Su liberación se produce en medio de una creciente presión sobre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para liberar a cientos de personas cuyas detenciones, que datan de hace meses o años, han sido vinculadas por sus familias y organizaciones no gubernamentales a sus creencias políticas.

“Hoy estamos saliendo en libertad”, dijo Guanipa, de pie, con un vehículo blindado y agentes detrás de él, en un video publicado en X. “Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”.

Foro Penal, un grupo venezolano de derechos de los prisioneros, confirmó la liberación de al menos 18 personas el domingo.

Además de Juan Pablo Guanipa, la organización política de Machado dijo que varios de sus miembros estaban entre los liberados, entre ellos, María Oropeza, quien transmitió en vivo su arresto por oficiales de inteligencia militar mientras irrumpían en su casa con una palanca. El abogado de Machado, Perkins Rocha, también fue liberado.

“¡Vamos por la libertad de Venezuela!!”, publicó Machado en X.

Guanipa fue detenido a finales de mayo y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo acusó de participar en un supuesto “grupo terrorista” que planeaba boicotear las elecciones legislativas de ese mes. Su hermano Tomás rechazó la acusación y dijo que el arresto tenía como objetivo reprimir la disidencia.

“Pensar distinto no puede ser criminalizado en Venezuela, Juan Pablo Guanipa hoy es un preso de conciencia”, dijo Tomás Guanipa tras el arresto. “Porque tiene derecho a pensar como piensa, porque tiene derecho a defender sus ideas y porque tiene derecho a ser tratado bajo una Constitución que hoy no se cumple”.

Rodríguez asumió como mandataria interina después de la captura en Caracas del entonces presidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense el mes pasado.

El gobierno de Rodríguez anunció el 8 de enero que liberaría a un número significativo de prisioneros —una demanda central de la oposición del país y de las organizaciones de derechos humanos con el respaldo de Estados Unidos—, pero las familias y los observadores de derechos han criticado a las autoridades por la lentitud de las liberaciones.

La Asamblea Nacional controlada por el partido gobernante comenzó esta semana a debatir un proyecto de ley de amnistía que podría llevar a la liberación de cientos de prisioneros. La oposición y las organizaciones no gubernamentales han reaccionado con optimismo cauteloso, así como con sugerencias y demandas de más información sobre el contenido de la propuesta.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, publicó el viernes un video en Instagram mostrándose fuera de un centro de detención en Caracas y diciendo que “todos” serían liberados a más tardar la próxima semana, una vez que se apruebe el proyecto de ley de amnistía.

Delcy Rodríguez y Volker Türk, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hablaron por teléfono a finales de enero. Su portavoz, Ravina Shamdasani, dijo en un comunicado que él “ofreció nuestro apoyo para ayudar a Venezuela a trabajar en una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación en la que los derechos humanos deben estar en el centro” y luego “desplegó un equipo” en el país sudamericano.