El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmó este jueves en un mensaje escrito que Estados Unidos ha sido derrotado en su guerra contra Irán.

“Hoy, dos meses después del mayor despliegue militar y la agresión por parte de los acosadores del mundo en la región, y la vergonzosa derrota de los planes de Estados Unidos, se está desarrollando un nuevo capítulo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”, indicó Jamenei en el mensaje, leído en la televisión estatal.

Mojtaba Jamenei sucedió en el cargo a su padre Alí, asesinado el 28 de febrero al inicio del operativo israelí-estadounidense. No ha sido visto en público desde entonces, y según varias fuentes resultó herido en dicho ataque.

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El New York Times escribió la semana pasada, citando a funcionarios iraníes bajo anonimato, que Jamenei resultó “gravamente herido” en una pierna y el rostro, si bien “mantiene la lucidez mental y está activo”.

El mensaje escrito de este jueves fue difundido con motivo de la fiesta anual del “Golfo Pérsico” en Irán.

En la misiva, el líder supremo agregó que las bases de Estados Unidos en el Golfo, atacadas por Irán en represalia, “carecen de la capacidad de garantizar su propia seguridad, por no hablar de la capacidad de brindar seguridad a sus aliados”.

También elogió lo que denominó “el nuevo marco jurídico y la gestión” iraní del estrecho de Ormuz.

10 Fotos La ruta marítima mantiene en tensión a gobiernos y mercados.

La semana pasada, un diputado dijo que Irán recibió los primeros ingresos de un gravamen aplicado en el estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la contienda, Irán sólo ha permitido el paso de un muy reducido número de buques por esa vía marítima, por la que transita en tiempos de paz el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial.

Irán atacó embarcaciones en la zona a modo de represalia. Y a esta obstrucción se sumó más recientemente la de Estados Unidos, que aplica un bloqueo naval a los puertos iraníes, para asfixiar las exportaciones de petróleo de la república islámica. Una estrategia que, según dijo el presidente iraní Masud Pezeshkian este mismo jueves, está “condenada al fracaso”.

Jamenei condenó igualmente estos jueves a los “actores exteriores”, y dijo que quienes interfieren estando a miles de kilómetros de distancia “no tienen lugar aquí, excepto el fondo del mar”.