El líder supremo de Irán hizo un llamado a los países musulmanes a mantenerse unidos contra Israel y Estados Unidos, pidiéndoles que “conozcan a su verdadero enemigo”. En tanto, un organismo de monitoreo afirma que un buque petrolero fue alcanzado el sábado en el estrecho de Ormuz.

El Shin Bet de Israel anunció que retiró de Estados Unidos al hijo mayor del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, luego de detectar una amenaza. Además, un ataque aéreo israelí en Gaza cobró la vida de al menos dos palestinos, incluido un niño de 3 años, informaron las autoridades.

A continuación, un vistazo a los acontecimientos del domingo en la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán y otros desarrollos en Oriente Medio.

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Jamenei insta a naciones musulmanas a “confrontar” a los enemigos

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, hizo un llamado a los gobiernos de naciones musulmanas a “conocer a su verdadero enemigo, comprender sus planes y confrontarlo”, y calificó a Estados Unidos e Israel como enemigos de todas las naciones islámicas, informó la agencia noticiosa oficial IRNA.

Seis meses después de que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra contra Irán, abatiendo al padre de Jamenei y a otros altos funcionarios durante sus primeros ataques, el líder supremo iraní sigue sin realizar una aparición pública. Sus comentarios fueron a través de una carta dirigida a líderes religiosos que asistían a una conferencia en Teherán.

La guerra ha dejado al descubierto divisiones en el mundo musulmán después de que Irán atacó objetivos en países vecinos y restringió la navegación a través del estrecho de Ormuz. Teherán se ha opuesto a la presencia militar de Estados Unidos en la región.

Evacúan de EE.UU. a hijo de Netanyahu por una amenaza “significativa”

La agencia de seguridad de Israel, Shin Bet, señaló que sacó urgentemente de Estados Unidos al hijo mayor del primer ministro Benjamin Netanyahu debido a una amenaza en su contra.

En un breve comunicado obtenido el domingo, el Shin Bet confirmó que existía una “amenaza significativa” contra Yair Netanyahu. No entró en detalles.

Pero el primer ministro declaró la semana pasada a una cadena de televisión israelí que Irán había intentado matar a uno de sus hijos. Su oficina se negó a comentar el domingo.

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Yair Netanyahu se mudó a Miami en 2023 y permaneció fuera del país la mayor parte del tiempo mientras Israel libraba guerras en Gaza, Líbano e Irán. A menudo ha actuado como asesor no oficial de su padre, aunque en ocasiones ha generado controversia por sus ataques a críticos en redes sociales.

Atacan buque petrolero en el estrecho de Ormuz

Un organismo de monitoreo gestionado por el ejército británico informó que un proyectil desconocido impactó el sábado a un buque petrolero al norte de Jasab, Omán, en el estrecho de Ormuz.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido señaló que la embarcación se desplazaba hacia el interior y no se reportaron víctimas ni alguna afectación ambiental. El organismo citó a autoridades militares no especificadas.

Nadie se atribuyó de momento el atentado.

NBC reporta ataques de colonos contra periodistas en Cisjordania

Colonos atacaron el sábado a un equipo de la NBC en el centro de Cisjordania mientras entrevistaban a una mujer palestina que dijo que había sido expulsada de su vivienda, informó la cadena.

El corresponsal Matt Bradley, otros dos miembros del equipo y la mujer recibieron atención médica debido a las lesiones que sufrieron, indicó la cadena sin entrar en detalles. La NBC compartió imágenes en las que se ve a colonos con el rostro cubierto mientras se acercaban al equipo con palos y golpeando sus vehículos.

El ejército de Israel dijo que estaba “al tanto de los informes sobre lesiones a palestinos, incluida una mujer palestina que sufrió heridas que no ponen en peligro su vida”. No comentó sobre el ataque al equipo de la NBC.

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Netanyahu emitió el sábado una inusual condena después de una oleada de violencia por parte de colonos en Cisjordania. El primer ministro israelí ha sido criticado por Estados Unidos debido a los ataques.

Colonos retuvieron a un activista británico, dice su abogada

Colonos israelíes encerraron el sábado a un activista británico en un cobertizo de un poblado palestino en Cisjordania antes de entregarlo a la policía, afirmó su abogada el domingo.

No estaba claro qué llevó a su captura. Los colonos aseguraron que Finn Joughin agredió a un menor de edad, lo cual fue rechazado por la abogada Inbar Shaked Vardi. Los colonos hicieron referencia a un video el que presuntamente se ve como el activista usa su cuerpo en un aparente intento por impedir que el menor atraviese una valla. Vardi sostuvo que el video muestra que él intentaba proteger a la aldea.

“Sin una audiencia, la policía ha decidido trasladarlo para deportación, lo que simplemente demuestra que todo este caso ha sido político desde el principio” indicó Vardi más tarde, añadiendo que probablemente Joughin sería deportado el domingo por la noche.

Un portavoz del gobierno del Reino Unido dijo que funcionarios de la embajada han planteado el caso ante las autoridades israelíes.

Ataque israelí mata a 2 palestinos en Gaza, incluido un niño

Un ataque israelí alcanzó a un grupo de personas en la parte occidental de Deir al Balah, causando la muerte de un niño de 3 años y de un hombre al que el ejército de Israel calificó como operador de Hamás. Añadió, sin aportar pruebas, que el hombre “planteaba una amenaza inmediata”.

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Otro palestino resultó herido, de acuerdo con el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, que recibió a las víctimas.

El Ministerio de Salud de Gaza asegura que al menos 1.318 palestinos han muerto en ataques de Israel desde que un frágil acuerdo de alto el fuego entró en vigor en octubre con el objetivo de poner fin a más de dos años de guerra entre Israel y Hamás. La agencia, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas y agencias de la ONU y expertos independientes los consideran fiables. El conteo, sin embargo, no distingue entre civiles y combatientes.

Programan reunión entre ministros de Arabia Saudí, Turquía y Pakistán

Turquía anunció que recibirá el lunes a altos funcionarios de Arabia Saudí y Pakistán para la primera reunión desde que los países de mayoría musulmana firmaron un acuerdo de defensa a principios de este mes, el cual establece que un ataque contra cualquiera de ellos sería tratado como un ataque contra los tres.

El jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, llegó el domingo a Turquía, informó el ejército. Pakistán había dicho previamente que el ministro de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar, también viajó a Estambul.