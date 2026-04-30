El líder supremo de Irán dijo el jueves que la República Islámica protegerá sus “capacidades nucleares y de misiles” como un activo nacional, probablemente buscando trazar una línea dura mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca un acuerdo más amplio para cimentar el inestable alto el fuego que ahora se mantiene en la guerra.

El ayatolá Mojtaba Jamenei, en una declaración escrita leída por un presentador de la televisión estatal, como viene haciendo desde que asumió el cargo de líder supremo de Irán, adoptó un tono desafiante e insistió en que el único lugar al que pertenecían los estadounidenses en el Golfo Pérsico era “el fondo de sus aguas” y que se estaba escribiendo un “nuevo capítulo” en la historia de la región.

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Sin embargo, sus declaraciones se producen en un momento en que la industria petrolera iraní ha empezado a verse afectada por el bloqueo de la marina estadounidense, que impide a sus petroleros salir al mar. Mientras tanto, el crudo Brent de referencia para entrega en junio llegó a alcanzar los 126 dólares por barril en las operaciones del jueves, ya que Irán mantiene su asfixia en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el crudo y el gas natural que se comercializa.

Todo ello está ejerciendo una presión adicional sobre la economía mundial, mientras Trump sopesa probablemente cómo responder.

“Con la ayuda y el poder de Dios, el brillante futuro de la región del Golfo Pérsico será un futuro sin Estados Unidos, al servicio del progreso, la comodidad y la prosperidad de su pueblo”, declaró Jamenei. Al parecer, resultó herido en el atentado del 28 de febrero en el que murió su padre, el Líder Supremo Ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

“Nosotros y nuestros vecinos del otro lado de las aguas del Golfo Pérsico y del (Golfo) de Omán compartimos un destino común. Los extranjeros que vienen de miles de kilómetros para actuar allí con codicia y malicia no tienen cabida en él, salvo en el fondo de sus aguas.”

El alto el fuego se tambalea por el bloqueo del estrecho

Con un frágil alto el fuego en vigor, Estados Unidos e Irán están enfrentados por el estrecho. El bloqueo estadounidense tiene por objeto impedir que Irán venda su petróleo, privándole de unos ingresos cruciales y creando al mismo tiempo la posibilidad de que Teherán se vea obligado a interrumpir la producción porque no tiene dónde almacenar el petróleo.

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El cierre del estrecho, mientras tanto, ha presionado a Trump, ya que los precios del petróleo y la gasolina se han disparado antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato, y ha presionado a sus aliados del Golfo, que utilizan la vía navegable para exportar su petróleo y gas.

Una reciente propuesta iraní retrasaría las negociaciones sobre el programa nuclear del país. Trump dijo que una de las principales razones por las que fue a la guerra fue para negar a Irán la capacidad de desarrollar armas nucleares. Irán mantiene desde hace tiempo que su programa es pacífico, aunque ha enriquecido uranio a niveles cercanos al 60%, apto para armas.

En su discurso con motivo del Día del Golfo Pérsico en Irán, Jamenei señaló que las cuestiones nucleares y el programa de misiles balísticos de Irán no se negociarían.

“Noventa millones de iraníes orgullosos y honorables dentro y fuera del país consideran que todas las capacidades identitarias, espirituales, humanas, científicas, industriales y tecnológicas de Irán -desde la nanotecnología y la biotecnología hasta las capacidades nucleares y de misiles- son bienes nacionales, y las protegerán igual que protegen las aguas, la tierra y el espacio aéreo del país”, declaró Jamenei.

Se refirió a Estados Unidos como el “Gran Satán”, un insulto largamente proferido por los dirigentes iraníes contra Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979.

Jamenei señala que el estrecho seguirá cerrado

En sus declaraciones, Jamenei pareció indicar que Irán mantendría su control sobre la vía navegable, situada en aguas territoriales de Irán y Omán. Irán ha estado cobrando a algunos barcos, al parecer, 2 millones de dólares cada uno por atravesar el estrecho.

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Afirmó que el control iraní del estrecho de Ormuz hará más seguro el Golfo, y que las “normas legales y la nueva gestión” del estrecho por parte de Teherán beneficiarán a todas las naciones de la región.

Sin embargo, el mundo considera el estrecho una vía navegable internacional, abierta a todos sin pagar peaje. Los países árabes del Golfo, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, han denunciado que el control iraní del estrecho es similar a la piratería.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.