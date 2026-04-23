El papa León XIV instó el jueves a Estados Unidos e Irán a volver a las conversaciones para poner fin a la guerra y condenó la pena de muerte, en una amplia conferencia de prensa durante el vuelo de regreso a casa tras su viaje a África.

León también afirmó que los países tienen derecho a controlar sus fronteras, pero no deben tratar a los migrantes peor que “animales”, y lamentó que la enseñanza moral de la Iglesia a menudo se reduzca a cuestiones sexuales.

Sobre Irán, la pena de muerte y la paz

Tras un viaje dominado por el muy público intercambio de declaraciones entre León y el presidente estadounidense Donald Trump por la guerra, el papa instó a Estados Unidos e Irán a volver a las negociaciones.

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También hizo un llamado a favor de una nueva “cultura de paz” para reemplazar el recurso a la violencia cada vez que surgen conflictos.

Dijo que la cuestión no era si el régimen de Irán debería cambiar o no. “La cuestión es cómo promover los valores en los que creemos sin la muerte de tantos inocentes”.

Reveló que lleva consigo la foto de un niño musulmán libanés que murió en la reciente guerra de Israel con Hezbollah. El niño fue fotografiado sosteniendo un cartel de bienvenida al papa cuando visitó Líbano el año pasado.

“Como pastor no puedo estar a favor de la guerra”, dijo a los reporteros a bordo de su avión. “Me gustaría animar a todos a esforzarse por buscar respuestas que provengan de una cultura de paz y no de odio y división”.

Cuando se le preguntó si condenaba las recientes ejecuciones de Irán, León dijo que condenaba “todas las acciones injustas” e incluyó la pena de muerte en la lista.

“Condeno el asesinato de personas. Condeno la pena de muerte. Creo que la vida humana debe ser respetada y que la vida de todas las personas —desde la concepción hasta la muerte natural— debe ser respetada y protegida.

“Por lo tanto, cuando un régimen, cuando un país toma decisiones que quitan injustamente la vida a otras personas, es evidentemente algo que debe ser condenado”, dijo.

El papa Francisco cambió la enseñanza social de la Iglesia para declarar inmoral la pena de muerte en todos los casos.

Sobre la migración y los derechos de los Estados

León afirmó el derecho de los países a imponer controles migratorios en sus fronteras y reconoció que la migración descontrolada había creado situaciones “más injustas que las que han dejado atrás”.

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“Personalmente, creo que un Estado tiene derecho a establecer normas en sus fronteras”, dijo. “Pero, dicho esto, me pregunto: ¿qué hacemos en los países más ricos para cambiar la situación en los países más pobres?” para brindar oportunidades “para que no tengan la necesidad de emigrar a otros países”.

En cualquier caso, dijo que los migrantes son seres humanos y merecen ser respetados en su dignidad humana y no ser tratados “muchas veces peor que a los animales”.

Sobre las bendiciones LGBTQ+ y la moral

A León se le preguntó sobre la reciente invitación del cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, para que los sacerdotes y trabajadores pastorales en sus arquidiócesis adopten un conjunto de directrices que formalizan y ritualizan las bendiciones de parejas del mismo sexo.

Las directrices fueron aprobadas el año pasado por un controvertido órgano de gobierno de la Iglesia alemana compuesto por la conferencia episcopal de ese país y un grupo laico católico que ha trabajado para tener una mayor voz en la toma de decisiones de la Iglesia.

En 2023, el Vaticano permitió tales bendiciones, pero dejó claro que no debían formalizarse ni ritualizarse. El Vaticano permitió que se ofrecieran de manera espontánea e informal, como cuando un sacerdote da una bendición final a todas las personas al final de la misa.

León dijo que la Santa Sede había dejado claro a los obispos alemanes que “no estamos de acuerdo con la bendición formalizada” de parejas gays o de parejas en otras “situaciones irregulares”.

La declaración del Vaticano de 2023 que permite una bendición informal, promulgada prácticamente sin consulta fuera del Vaticano, dividió marcadamente a la Iglesia, y obispos africanos presentaron una disidencia en todo el continente y se negaron a implementarla. La actividad homosexual está criminalizada en varios países africanos.

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Cuando se le preguntó cómo lograría mantener unida a la Iglesia sobre un tema tan divisivo, León habló en términos generales sobre cómo las cuestiones de guerra cultural de la moral sexual han dominado demasiado el discurso de la Iglesia, particularmente en Occidente.

“Creo que es muy importante comprender que la unidad o la división de la Iglesia no debería girar en torno a cuestiones sexuales”, dijo. “Tendemos a pensar que cuando la Iglesia habla de moral, el único tema moral es el sexual.

“En realidad, creo que hay cuestiones mucho más amplias e importantes, como la justicia, la igualdad, la libertad de hombres y mujeres, la libertad religiosa, que deberían tener prioridad sobre esa cuestión concreta”.

El comentario fue importante porque sugirió que, aunque es estadounidense, León cree que la Iglesia en Estados Unidos y en Occidente ha reducido excesivamente sus enseñanzas morales a girar solo en torno al sexo a expensas de otras cuestiones apremiantes.

Un papa atento a cómo los medios cubren sus actividades

El primer papa estadounidense de la historia se mostró muy consciente de cómo se informó e interpretó su viaje a África, incluso sobre sus a veces moderados discursos públicos a líderes africanos acusados de corrupción o autoritarismo.

Con algunas excepciones notables, León mantuvo sus comentarios políticos a los líderes en gran medida diplomáticos, usando un lenguaje de aliento y mensajes sutiles en lugar de condenas que acaparen titulares.

También permitió que algunas de las circunstancias de su visita hablaran más fuerte que sus palabras: una rutina coreografiada de canto y baile hecha por prisioneros en un país conocido por graves abusos de derechos humanos, o el lujo extravagante de la ciudad natal de un presidente en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza.

León insistió en que su razón principal para visitar Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial fue como pastor, para acompañar a su rebaño en su fe.

Añadió que la Santa Sede a veces puede lograr más entre bastidores mediante su trabajo diplomático, incluso a través de la liberación de presos políticos, que con “grandes declaraciones de crítica, de juicio o de condena”.