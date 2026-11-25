Los primeros envíos de una versión genérica de una vacuna para la prevención del VIH que se administra dos veces al año llegaron el miércoles a Zambia, y se esperan más entregas en Uganda en los próximos días.

El medicamento se llama lenacapavir y se espera que cueste 40 dólares al año por persona. Con el tiempo, estará disponible en 120 países. La versión inyectable de la profilaxis previa a la exposición, o PrEP, es casi 100% efectiva para prevenir la infección por el VIH y es mucho más conveniente que las pastillas preventivas diarias que están disponibles actualmente.

“Dado que la demanda de la vacuna supera con creces la oferta, la llegada de los genéricos representa un paso importante para que esta innovadora opción de prevención esté más ampliamente disponible y sea más accesible en los países de ingresos bajos y medios”, afirmó Tenu Avafia, subdirectora ejecutiva de Unitaid, una agencia de salud global.

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Los medicamentos forman parte de un envío del Fondo Mundial, una alianza mundial para combatir el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Tras pasar por un proceso de despacho de aduana en Zambia, se espera que los medicamentos se utilicen en las próximas tres semanas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó la inyección genérica a principios de este mes. No se puede vender en Estados Unidos porque la versión de marca de Gilead Sciences, Yeztugo, aún está protegida por una patente. La aprobación del medicamento genérico se considera “provisional”, que es la designación que utiliza la FDA para los genéricos mientras el medicamento original sigue protegido por una patente.

Gilead estableció acuerdos de licencia sin regalías con seis fabricantes de genéricos para permitir una mayor producción de lenacapavir. Esas licencias voluntarias abarcan un conjunto específico de países de África subsahariana, Asia y América Latina. Funcionarios de Gilead indicaron que la empresa firmó las licencias ocho meses antes de la aprobación regulatoria para garantizar un suministro temprano de genéricos, y colaboró estrechamente con los fabricantes de genéricos y los socios de salud a nivel mundial.

El medicamento genérico aprobado por la FDA fue desarrollado por Dr. Reddy’s Laboratories, con sede en la India, en el marco de un acuerdo negociado por Unitaid y sus socios, cuyo objetivo era acelerar el desarrollo y hacer que el medicamento estuviera disponible a un precio accesible.

“El acceso es una prioridad porque sabemos que los avances como el lenacapavir solo tienen importancia cuando llegan a las personas que más los necesitan”, afirmó Daniel O’Day, presidente y director ejecutivo de Gilead, en un comunicado de prensa.

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Según la Organización Mundial de la Salud, el año pasado había 41 millones de personas en todo el mundo que vivían con el VIH y 570,000 fallecieron por causas relacionadas con el VIH.

“Tenemos una oportunidad sin precedentes para llegar a millones de personas más en riesgo de contraer el VIH”, afirmó Peter Sands, director ejecutivo del Fondo Mundial, en un comunicado de prensa. “Así es como ponemos al alcance de la mano el objetivo de acabar con el SIDA”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.