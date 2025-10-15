El pionero de los robotaxis, Waymo, planea expandirse a Londres el próximo año, el último intento de la compañía por llevar su servicio de transporte sin conductor a nivel internacional.

Waymo afirmó que comenzará a probar sus autos autónomos en las calles de Londres en las próximas semanas, con un “conductor de seguridad” humano al volante, mientras busca obtener la aprobación del gobierno para sus servicios.

En una publicación de blog, Waymo expresó que “sentará las bases” para su servicio en Londres en los próximos meses. La compañía manifestó que “continuará colaborando con líderes locales y nacionales para asegurar los permisos necesarios para nuestro servicio comercial de transporte de pasajeros”.

Los taxis autónomos de Waymo han estado operando en Estados Unidos durante años y actualmente sirven a las ciudades de Phoenix, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta y Austin. Este año, la compañía dio sus primeros pasos para expandirse internacionalmente al asociarse con socios locales en Japón para realizar pruebas, aunque aún no se ha fijado una fecha de lanzamiento allí.

La compañía comenzó como un proyecto secreto dentro de Google y luego se separó del gigante tecnológico.

Waymo tendrá que seguir las regulaciones británicas sobre autos autónomos, las cuales requieren que los vehículos tengan un nivel de seguridad “al menos tan alto como el de conductores humanos cuidadosos y competentes” y cumplan con rigurosas verificaciones de seguridad.

La compañía podrá participar en un programa piloto para servicios de taxis y autobuses autónomos a “pequeña escala” que el gobierno planea para la primavera de 2026.

Waymo también deberá adherirse a las normas de Transport for London, la autoridad de transporte de la ciudad, que supervisa la concesión de licencias para sus famosos taxis negros tradicionales, así como para otros operadores de taxis como Uber.