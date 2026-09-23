El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los dirigentes de Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo sobre el estatus de la isla ártica tras meses de amenazas por parte de Trump de apoderarse del territorio semiautónomo de un aliado de la OTAN.

El acuerdo se firmó oficialmente el martes en Nueva York, después de que funcionarios estadounidenses, groenlandeses y daneses hubieran negociado discretamente durante meses entre bastidores, con el objetivo tanto de encontrar soluciones que respondieran a algunas de las preocupaciones de Trump en materia de seguridad respecto al territorio, como de disipar los temores de Dinamarca y Groenlandia a ser absorbidos por Estados Unidos.

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Las tres partes expresaron su satisfacción por el acuerdo durante la ceremonia de firma, pero ¿qué dice exactamente?

Estados Unidos podría ampliar su presencia militar en la isla

Según el acuerdo, Washington cuenta con autorización para «modernizar y ampliar» sus actividades en la remota base espacial de Pituffik, situada en el noroeste.

Estados Unidos también puede establecer «zonas de defensa» en Narsarsuaq, al sur, y en Mestersvig, al este, y «podría establecer zonas de defensa adicionales en Groenlandia y reforzar sus operaciones o instalaciones militares».

El acuerdo hace referencia a un cambio en la situación de seguridad en el Ártico

El acuerdo prevé una amplia movilidad militar estadounidense en el territorio de Groenlandia, incluido el «acceso submarino», y señala que «la situación de seguridad en el Ártico está cambiando y que se necesitan más esfuerzos para garantizar la seguridad en esa zona en el futuro».

El acuerdo hace hincapié en la integridad territorial de Dinamarca y en la autodeterminación de los groenlandeses

El acuerdo reafirma «la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca» y reconoce el «derecho a la autodeterminación» de los groenlandeses.

El acuerdo respalda una mayor implicación de la OTAN en el Ártico

El acuerdo establece que las tres partes «apoyan una mayor implicación de la OTAN en el Ártico, entre otros aspectos, en lo que se refiere a la planificación, la presencia, los ejercicios y la recopilación conjunta de información».

Permite el acceso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a Groenlandia para defender la zona de la OTAN, la propia Groenlandia y el continente americano, entre otras cosas mediante un «sistema de defensa Golden Dome».

No se permiten instalaciones de países que no pertenezcan a la OTAN

El acuerdo establece que «ningún Estado que no sea miembro de la OTAN podrá establecer en Groenlandia instalaciones militares propias, ya sean tripuladas o no tripuladas, ni mantener una presencia permanente de fuerzas militares en Groenlandia».

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Se compromete a respetar el medio ambiente y los modos de vida tradicionales de Groenlandia

En el preámbulo, los firmantes reconocen «la necesidad de proteger el entorno virgen de Groenlandia». Asimismo, se hace hincapié en «los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo de Groenlandia, en particular en lo que respecta a sus tierras y su modo de vida, incluyendo la caza, la pesca y otras actividades tradicionales, culturales, históricas y futuras».

Aborda lo que sucedería si Groenlandia se independizara de Dinamarca

El acuerdo «no tiene fecha de vencimiento» y, si Groenlandia decide independizarse, se comprometerá a permanecer en la OTAN y a asumir los derechos y obligaciones de Dinamarca en virtud del acuerdo.

El acuerdo debe ser aprobado por el Parlamento

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.