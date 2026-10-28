Los israelíes se enfrentaban este miércoles a una situación de incertidumbre política, después de que, tras unas elecciones con una elevada participación, no pareciera haber un ganador claro. El camino hacia la formación de un gobierno se presenta complicado tanto para el primer ministro Benjamin Netanyahu como para su principal rival, y no se puede descartar que se convoquen nuevas elecciones.

Las primeras elecciones celebradas tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 se consideraron un momento decisivo en la historia de Israel, ya que supusieron tanto un referéndum sobre los casi 17 años de mandato ininterrumpido de Netanyahu como una elección entre diferentes visiones del futuro del país.

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Los resultados iniciales muestran un electorado profundamente dividido, con múltiples líneas de fractura.

Netanyahu ha perdido apoyo, pero aún tiene muchas posibilidades de mantenerse en el cargo. Sus principales oponentes, encabezados por el exjefe del ejército Gadi Eisenkot, probablemente tendrían que aliarse con partidos liderados por árabes para desbancarlo, una medida políticamente costosa que podría alejar a otras facciones de la oposición.

También podrían aliarse con Netanyahu en un gobierno de unidad de amplia base, pero eso sería considerado una gran traición por muchos de sus votantes, después de haber planteado su destitución como eje central de sus campañas.

Se espera que los resultados definitivos y oficiales se den a conocer el jueves o el viernes, pero es probable que haya semanas de negociaciones antes de que se nombre a un primer ministro o se convoquen nuevas elecciones.

Estas son las ideas principales:

Netanyahu está pasando por un mal momento, pero no está acabado

Los resultados preliminares indican que la coalición religiosa y ultranacionalista de Netanyahu no alcanza la mayoría parlamentaria de 61 escaños, tras haber alcanzado un máximo de 68 escaños en la legislatura anterior. El Likud, el partido de derecha de Netanyahu, también parece haber visto reducida su representación de 32 escaños a unos 27.

Esto podría reflejar una creciente decepción con su largo mandato, el enfado por su gestión de los atentados del 7 de octubre y sus consecuencias, y su apoyo a la exención del servicio militar para los judíos ultraortodoxos, una cuestión que genera una intensa polarización en un momento en el que el país se encuentra envuelto en múltiples guerras.

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Sin embargo, el Likud parece haber resultado ser el partido más votado, lo que sitúa a Netanyahu en la mejor posición para ser el primero en recibir el encargo de formar gobierno.

Para gobernar, necesitaría el apoyo de al menos un partido de la oposición, o de varios tránsfugas de ese bando. La mayoría se ha comprometido a no aliarse con Netanyahu, pero el líder israelí, un hábil estratega político, podría ofrecerles concesiones. También es probable que argumente que un gobierno de amplia base bajo su liderazgo es preferible a uno que dependa de partidos liderados por árabes —o a otra ronda de elecciones—.

Ya se le puede atribuir una especie de victoria por haber conservado gran parte de su apoyo incluso después de que, bajo su mandato, se produjera el fallo de seguridad más mortífero de la historia de Israel.

“Netanyahu “consigue superar situaciones que no veo que nadie más pueda superar”“, afirmó Tamar Hermann, investigadora principal del Instituto para la Democracia de Israel, un centro de estudios con sede en Jerusalén. ”Políticamente, es un mago".

La oposición se enfrenta a una dura batalla

Los primeros resultados indican que los partidos contrarios a Netanyahu han obtenido la mayoría parlamentaria. Sin embargo, entre ellos se encuentran facciones lideradas por árabes que llevan mucho tiempo marginadas políticamente y con las que algunos partidos liderados por judíos se han negado a formar coaliciones.

“Ante una política de supremacía, racismo y exclusión, ofrecemos una alternativa totalmente diferente”, afirmó Yousef Jabareen, líder de la Lista Conjunta Árabe, en X. “El cambio pasa por una colaboración entre judíos y árabes, una colaboración auténtica y en pie de igualdad. Ni más ni menos”.

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Solo un partido árabe se ha unido alguna vez a una coalición de gobierno israelí, en 2021, y ese gobierno solo duró unos 18 meses. El nivel de desconfianza es mucho mayor tras el 7 de octubre y las guerras que se desataron a raíz de ello. Es probable que Netanyahu aproveche esta situación para tachar de ilegítima o traicionera cualquier alianza con partidos liderados por árabes.

Sin los árabes, Eisenkot y sus aliados judíos no tienen un camino claro para formar una coalición que derrote a Netanyahu, y otra ronda de elecciones podría debilitar aún más su posición.

Es posible que las decenas de miles de israelíes que han viajado en avión para asistir a estas elecciones no regresen para las próximas, y Netanyahu seguiría en el cargo como primer ministro en funciones, lo que le proporcionaría una plataforma para atacar a sus oponentes e intentar ampliar su propia coalición.

Esto deja abierta la posibilidad de formar un gobierno con Netanyahu, tras una campaña en la que se le culpó de los fallos relacionados con el ataque del 7 de octubre, se le presentó como una amenaza para las instituciones democráticas de Israel y se puso de relieve el juicio por corrupción en el que está implicado.

El éxito de los partidos árabes podría dificultar la colaboración con ellos

Los partidos liderados por árabes representan a los palestinos con ciudadanía israelí, que constituyen aproximadamente el 20 % de la población del país. Descendientes de palestinos que permanecieron en Israel tras su creación en 1948, tienen derecho a votar y a ocupar escaños en el Parlamento.

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Aunque ocupan puestos de responsabilidad en muchos sectores de la sociedad israelí, sufren discriminación, y muchos israelíes judíos los miran con recelo debido a su apoyo general a la causa palestina.

El aumento de la participación árabe, impulsado en parte por el rechazo hacia los aliados de extrema derecha de Netanyahu, podría haber supuesto una victoria histórica para los partidos liderados por árabes, que podrían obtener unos 19 escaños en la Knesset, compuesta por 120 miembros.

Eso les otorgaría un poder considerable en cualquier alianza con Eisenkot, lo que podría hacer que dicha alianza resultara menos probable. La oposición también podría verse obligada a aliarse con facciones árabes de línea dura que son aún más rechazadas entre los israelíes judíos.

“Con estas cifras, hay demasiados árabes a los que recurrir, por así decirlo”, afirmó Aviv Bushinsky, comentarista político y antiguo asesor de Netanyahu. “La sociedad israelí no está preparada para ello, ni antes del 7 de octubre ni, desde luego, después de esa fecha”.

Los resultados no contribuyen a mitigar las divisiones internas de Israel

Las elecciones supusieron un punto de inflexión para Israel tras tres años de guerra. Pero también pusieron de manifiesto las mismas divisiones que han sacudido al país durante décadas.

La coalición de Netanyahu, formada por partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos, apoyó el fortalecimiento del carácter judío de Israel. Impulsó la construcción de más asentamientos en Cisjordania ocupada y permitió exenciones del servicio militar obligatorio para los judíos ultraortodoxos. También intentó sacar adelante una reforma del poder judicial del país en 2023 que provocó protestas masivas.

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El bando de Eisenkot defendió una visión en la que el carácter judío de Israel convive en armonía con sus ideales democráticos y liberales. Prometió un liderazgo honesto y rendir cuentas por los errores cometidos por Israel el 7 de octubre, y se comprometió a reforzar el poder judicial y a poner fin a las exenciones del servicio militar obligatorio. También prometieron mejorar la imagen internacional de Israel, que se ha deteriorado a causa de la guerra de Gaza y la violencia de los colonos en Cisjordania.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.