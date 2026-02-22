Asís, Italia. Los huesos de San Francisco de Asís, el fraile medieval que inspiró al Papa Francisco y a generaciones de cristianos antes que él, se exhibirán públicamente por primera vez, lo que le da a su ciudad natal, ubicada en la cima de una colina, una razón más para recibir a los peregrinos.

Esto representa una ventaja a medias para el alcalde de Asís, Valter Stoppini, los residentes y los frailes franciscanos que organizan la exhibición de reliquias, que durará un mes, para conmemorar el 800 aniversario de la muerte del santo este año.

Ya se han registrado casi 400,000 personas para rezar ante las reliquias y Stoppini estima que la cifra podría alcanzar el medio millón antes de que los huesos regresen a su tumba el 22 de marzo.

Se ha reclutado un pequeño ejército de 400 voluntarios para guiarlos por las calles empedradas de la ciudad medieval hasta la Basílica de San Francisco, en la planta baja, para ver los huesos, que se conservan en una caja de cristal a prueba de balas.

Esto supondrá una enorme presión para el centro de la ciudad, con sus estrechas calles repletas de recuerdos y sus servicios limitados. Pero también pondrá a prueba la paciencia de los habitantes de Asís, acostumbrados a las afluencias masivas de peregrinos, que suelen acudir solo para celebraciones limitadas.

“Estamos acostumbrados a este tipo de eventos, pero duran uno, dos o tres días”, dijo Stoppini. “Esto es algo prolongado, de un mes, así que estoy un poco preocupado, pero tranquilo”, agregó.

Un santo que inspiró a un papa y a muchos más

Asís es uno de los destinos de peregrinación cristiana más populares del mundo, situado en una colina en la campiña de Umbría y construido con piedra caliza de tonos rosados ​​que le da su brillo único, especialmente al atardecer.

Millones de peregrinos acuden aquí cada año gracias a la presencia de la tumba de San Francisco y a la espectacular basílica, decorada con frescos de Giotto que ilustran la vida del santo, que se alza sobre ella.

San Francisco nació en una familia adinerada en 1182, pero renunció a sus riquezas para vivir como fraile mendicante tras recibir lo que él mismo describió como la vocación de reconstruir y reformar la iglesia.

Es conocido por su mensaje de paz, su amor por la creación y su atención a los pobres, enseñanzas que inspiraron profundamente al papa Francisco, el primer papa en llevar el nombre del santo.

Si bien los restos de San Francisco han sido inspeccionados periódicamente a lo largo de los años por los frailes franciscanos para garantizar su conservación, esta es la primera vez que se exhiben públicamente.

La decisión de sacarlos de la cripta y recibir peregrinos durante un mes es una forma de mantener vivo su mensaje y dar a los cristianos la oportunidad de rezar ante ellos, según informaron las autoridades.

Stoppini afirmó que una exposición de un mes era lo máximo que podía pedir a los habitantes de Asís, dada la presión sobre la ciudad, que ya había experimentado una afluencia masiva de peregrinos en 2025.

Asís también tiene un nuevo santo

Si bien Asís es famosa por San Francisco, un nuevo santo está atrayendo a una nueva generación de peregrinos: Carlo Acutis, canonizado el año pasado por el Papa León XIV como el primer santo milenario de la Iglesia Católica.

Acutis, quien falleció a los 15 años de leucemia, está enterrado en otra basílica de Asís, pero su enorme popularidad, especialmente entre los jóvenes latinoamericanos, ha convertido a Asís en un nuevo destino religioso para los grupos juveniles católicos que visitan Italia.

“Cuando salimos a la plaza, nos encontramos con mucha gente que nos pregunta: ‘¿Dónde está Carlo? ¿Dónde está Carlo?’”, comentó el hermano Marco Moroni, custodio del convento de San Francisco.

Solo el año pasado se registró un aumento del 30% en el número de peregrinos, aunque esto probablemente se debió tanto a la canonización de Acutis como al Año Santo, que atrajo a unos 33 millones de peregrinos a Roma, muchos de los cuales también viajaron a Asís.

“Lo hermoso es que los santos no se enfrentan entre sí, gracias a Dios”, añadió.

“Muchos de los que vienen a la basílica van a ver a Carlo, y muchos de los que van a Carlo Acutis vienen a la basílica, lo que crea una ósmosis y un movimiento creciente que, sin embargo, genera algunos problemas para la ciudad”, comentó.

Para los lugareños, el turismo religioso es necesario.

Para los comerciantes de recuerdos de Asís, que se ganan la vida gracias al turismo religioso y a los peregrinos que acuden en masa a la pintoresca ciudad, un evento de un mes de duración es bienvenido.

“Otros verán lo que nosotros vemos a diario”, dijo la comerciante Arianna Catarinelli, quien trabaja en una tienda de recuerdos en la calle principal de la ciudad que conduce a la basílica.

La tienda ofrece sudaderas con el logo de Asís, bolígrafos con la foto de Acutis, tazas de café con la temática de San Francisco y rosarios neón.

“Para los residentes, encontrar estacionamiento no es fácil. Pero para los negocios, creo que es positivo que haya tanta gente”, dijo.

Para hacer frente a la afluencia, el ayuntamiento ha creado nuevos estacionamientos fuera del centro de la ciudad y ofrece un servicio de transporte para llevar a la gente al pueblo.

Riccardo Bacconi, residente de Asís y trabajador de una sucursal bancaria local, dijo que esperaba que los estacionamientos adicionales fueran el legado de la exposición que siguiera facilitando la vida a los vecinos.

Tras salir a correr el sábado por la mañana, Bacconi reconoció que el pueblo vive del turismo y de cualquier persona quien decide vivir aquí tiene que aguantarlo.

“No lo juzgo negativamente, económicamente es importante”, dijo. “Hay más ventajas que desventajas”.