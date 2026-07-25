Caracas. Decenas de residentes de un sector del estado venezolano La Guaira se reunieron este viernes para rezar un Rosario en memoria de los fallecidos por el doble terremoto de hace un mes, mientras expresan que todavía viven con “nervios” y miedo, por lo que algunos prefieren dormir a las afueras de sus viviendas.

“No se ha superado, mucho miedo, muchas expectativas. ¿Qué va a ser de nosotros? Hoy nos dicen una cosa, mañana otra, la gente todavía vive con nervios, la gente todavía duerme en carpas”, relató a EFE Mervin Tera, un peluquero de 44 años, residente del sector La Lucha, en la parroquia Urimare.

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En esa zona, murieron nueve de sus vecinos, por lo que decidieron hacer un homenaje, con un Rosario, y encomendar su eterno descanso a Dios.

“Por eso hoy de alguna manera, los vecinos nos reunimos, para rezarle a la virgen María por el alivio del eterno descanso”, agregó.

Tera recuerda que hace un mes, la comunidad estaba celebrando el día de San Juan Bautista, y después de bailar los tambores típicos de la festividad, dijo, “tocó esta tristeza tan grande como fue el doble terremoto”.

“Para nosotros fue algo inesperado, aparte que nadie se lo esperaba, que la naturaleza nos sorprendiera de tal manera que se llevó muchos seres queridos, donde hubo muchas afectaciones en cuanto a las casas, muchos heridos que todavía no han sanado tanto su herida espiritual como corporal”, añadió.

El peluquero explicó que hay “bastantes” damnificados en el sector, por lo que en una farmacia cercana se habilitó un albergue para esas personas, con el apoyo de la estatal petrolera PDVSA.

Por su parte, Jesús Velásquez, dijo a EFE estar agradecido por la ayuda internacional del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como de todos los venezolanos que cooperaron para las operaciones de rescate o con donaciones.

Velásquez perdió a su hija mayor, un primo y un tío, así como varios vecinos de La Lucha.

“Solo les pido que me den fuerza, a mi hija mayor, que me dé muchísima fuerza, mi primo, mi tío, que nos den fuerzas para seguir avanzando, seguir soportando esto, seguir aguantando este gran dolor que dejó todo”, expresó.

El estado La Guaira fue el más afectado por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 de hace un mes, por lo que fue declarado en un primer momento como zona de desastre y horas después fue militarizado por orden del Ejecutivo de Delcy Rodríguez.

El más reciente balance oficial dado a conocer este viernes, reportó 5,546 fallecidos por el desastre, 16,740 heridos y cerca de 18,000 personas que quedaron sin vivienda.