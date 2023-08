Uno de los momentos más decisivos para muchas parejas cuando saben que serán padres es pensar en el nombre de su futuro bebé. Muchos padres se ponen muy creativos y han ido más allá de lo que cualquier persona podría imaginar.

Desde personas que llevan una vida común hasta celebridades han nombrado a sus bebés con algunos de los nombres más excéntricos y peculiares.

España

No es necesario dar una vuelta por el globo terráqueo para hallar nombres particulares, solo debemos enfocarnos en Huerta de Rey, un municipio de España.

De hecho, fue reconocido en el Libro de Guiness Records por ser el pueblo con los nombres más raros del mundo.

PUBLICIDAD

Se contaban 333 denominaciones particulares de sus habitantes durante 2010, según la ‘BBC’. El municipio no ha crecido demasiado. Para 2020 tenía 901 pobladores.

Firmo, Burgundófora Cancionila, Restitura, Virisima, Dulcardo, Cristeta, Canuta, Baraquisio, Anisia, Filadelfo, Evilasio, Hierónides, Clodoveo, Onesíforo, Crescenciano y muchos más residen allí.

Firmo

El señor ha tenido inconvenientes con la Policía. Un día salió sin su identificación y no le creían que se llamaba así.

“Yo firmaba ‘Firmo’ y el guardia no me creía. Me ponía otra multa. Yo le decía que era verdad, que me llamaba así. Al final, me dijo que fuera con mi DNI (cédula) y que si era verdad me perdonaba la multa. Llegué, puse ‘Firmo’. Me decían: ‘No vamos a terminar nunca’”, bromeó en entrevista con ‘El Mundo’.

Burgundófora Cancionila

La señora Burgundófora no ha encontrado tocaya.

“La primera vez todo el mundo se equivoca cuando pronuncia mi nombre. Yo les digo que me llamen Fori. Están pensando en proponerme para el Guinness como el nombre más raro” mencionó para la ‘BBC’ en su momento.

Filogenio

“Yo no tengo apodo, con mi nombre basta. Pero me llaman Filo. A todo el mundo le extraña mi nombre y preguntan: ¿cómo ha dicho? ¿perdón? Todo el día es así. Nunca lo escriben bien. Escriben Filogenio, Felogonio, Filogirio. Mi hermano se llama Auspici”, afirmó en 2021.

¿Por qué tienen estos nombres?

La historia de las nominaciones particulares de este municipio español se origina en el siglo XX, con el cartero del pueblo. No lograba entregar las encomiendas porque la mayoría de los pobladores tenían apellidos similares: Rica, Molinero, Gárate y Guerrero.

PUBLICIDAD

Como no podían cambiar los apellidos de las personas, Adolfo Moreno, secretario municipal de esa época, convenció a todos de poner nombres diferentes a los bebés.

Y se lo tomaron al pie de la letra.

Moreno se inspiró en el Santoral de la Iglesia Católica y del Martirologio Romano.

“Fue una idea brillante. Son nombres originales. Mi nombre me encanta. El día en que nací coincidió con ese santo”, dijo Hierónides Ranulfo, nieto del secretario municipal, a la ‘BBC’.

La curiosidad por los nombres eventuales fue mucho más allá: en Huerta del Rey se realizó el Encuentro Internacional de Nombres Raros, el 8 de agosto de 2008, y con ello lograron el puesto en el Récord Guinness.

Colombia

En 2021 el medio colombiano El Tiempo dio a conocer la historia de un joven nombrado “6″ Martínez Medina, el joven de 19 años, nació en Santa Ana, Magdalena, y obtuvo ese nombre por ser el sexto hijo de sus padres.

Pero este no es el único nombre “raro” que hay en ese país sudamericano. Acá te mostramos más:

620,346 niños y niñas nacieron en Colombia durante 2020. Sin embargo, doce bebés, de los más de 620 mil, no cuentan con tocayo y hasta escribir o decir su nombre traería problemas.

Las niñas fueron registradas como:

- Eudy

- Liyi

- Daela

- Eliz Yael

- Gia Tanit

- Laia Milu

Por su parte, a los niños se les llamó como:

- Alcairo

- Braider

- Eferson

- Kael Asaf

- Leam Emir

PUBLICIDAD

- Max Müller (probablemente sus padres quisieron hacerle un homenaje al filósofo y lingüista alemán del siglo XIX quien se llamaba Friedrich Max Müller).

También, en Colombia está en peculiar caso de un hombre llamado Walt Disney de Jesús.

Chile

En 2004 fue nombrado en Chile un niño como Shakespeare Mozart Armstrong.

Otra pareja quizo hacerle honor a una bebida alcohólica muy famosa y nombró a su hijo Jack Daniels.

Singapur

Un singular y particular nombre de este país llama mucho la atención, pues sus padres hicieron una combinación muy extrañana nombrando a su hijo Batman Bin Suparman.

Famosos

Varios famosos y personas influyentes también han llamado la atención al nombrar a sus hijos de formas muy particulares.

Elon Musk, CEO de Tesla, y la cantante canadiense Grimes nombraron a su primer bebé X Æ A-12. El bebé nació en mayo de 2020.

La noticia dejó a sus miles de seguidores con la boca abierta, y no sabían si se trataba de una broma, pero fue confirmado por la madre a través de su cuenta de Twitter dónde explicaba su significado.

También recordemos los inusuales nombres que eligieron Kim Kardashian y Kanye West para su cuarto hijo Psalm (Salmo) West, o Kylie Jenner para su pequeña Stormi (stormy=“tormentoso” en inglés). Kate Winslet llamó a su bebé Bear (Oso) y Gwyneth Paltrow y Chris Martin eligieron Apple (Manzana) para su pequeña.

La lista de nombres es infinita pues siempre hay personas que buscan nombres irrepetibles y singulares.