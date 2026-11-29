Los españoles votaron el domingo en una elección dominada por la preocupación por el acceso a la vivienda asequible y que podría abrir la puerta para que la extrema derecha entre por primera vez al gobierno nacional desde que terminó la dictadura hace más de medio siglo.

Con el 50% de los votos contabilizados, el conservador Partido Popular (PP) y el partido de extrema derecha Vox parecían encaminados a ganar suficientes escaños para formar una coalición y desalojar del poder al presidente del gobierno Pedro Sánchez.

Los colegios electorales cerraron en la península y las Islas Baleares a las 8 p.m. (1900 GMT), una hora antes que en las Islas Canarias. Los resultados se conocerán más tarde el domingo.

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En términos generales, la elección es considerada como un referéndum a la gestión de Sánchez. El líder del izquierdista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha gobernado ocho años a través de varias crisis, pero también en un periodo de crecimiento económico que, para muchos votantes, ha quedado eclipsado por la preocupación por el costo de vida.

“Yo veo una movilización histórica y por lo tanto tengo buenas sensaciones”, dijo Sánchez a los periodistas poco después de emitir su voto el domingo, agregando que esperaba una participación enorme.

La participación hasta las 6 p.m. (1700 GMT) era del 68%, alrededor de 15 puntos porcentuales más que en la anterior elección nacional de 2023.

Ningún asunto ha movilizado tanto a los españoles en los últimos años como el acceso a una vivienda asequible. El marcado aumento en el precio de la vivienda y los alquileres en la principales ciudades y puntos turísticos ha provocado un descontento generalizado, especialmente entre los jóvenes.

Sánchez anunció el mes pasado elecciones anticipadas después de que los partidos de derecha en el Parlamento rechazaron medidas que su gobierno introdujo para aliviar la presión sobre la vivienda. Se produjeron protestas a nivel nacional luego del dramático desalojo de una mujer de 87 años de su apartamento en Madrid.

Sánchez advirtió a los votantes que un gobierno conservador no hará que su estilo de vida sea más barato, y ha dicho con frecuencia que sus adversarios harán retroceder al país de 50 millones de habitantes.

Adversarios de Sánchez critican su gestión

El líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, del conservador Partido Popular (PP) ha prometido a los votantes una mayor estabilidad y mejor gestión.

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Feijóo ha criticado a Sánchez no sólo por el hecho de que su gobierno no ha podido mejorar los problemas de vivienda durante sus ocho años en el poder, sino también por dos accidentes ferroviarios mortales este año en la red de alta velocidad de España, un apagón nacional en abril de 2025 y una crisis fronteriza en Ceuta, el enclave español en el norte de África.

También fustigó a Sánchez —quien dependió del respaldo de partidos de extrema izquierda y separatistas para mantenerse en el poder en 2023— por no haber podido aprobar presupuestos en casi cuatro años debido a la falta de apoyo parlamentario.

“Quiero decirles y pedirles a los españoles que no voten con miedo, que voten con memoria”, dijo Feijóo en Madrid después de votar. “Hoy es un día en el que los españoles cogen el timón y van a decidir el futuro, la orientación y el destino de España”.

Se espera que Feijóo intente formar una coalición con el partido de extrema derecha Vox, encabezado por su barbudo y fornido líder Santiago Abascal, quien ha enfocado su campaña en el endurecimiento de las medidas migratorias.

Vox apuesta a que su postura de línea dura conquistará a los votantes y le permitirá desempeñar un papel de árbitro con el PP.

Después de votar, Paloma Jiménez-Ontiveros, una agente inmobiliaria de 65 años en Madrid, opinó que el país está profundamente dividido y considera que hay mucho miedo en ambos lados.

Europa sigue de cerca la votación

España ha acogido en los últimos años a millones de personas, principalmente de América Latina, pero también de África y de otros lugares de Europa. Uno de cada cinco residentes nació fuera de España, según datos del censo. A principios de este año, el gobierno español legalizó la situación de casi 1,2 millones de inmigrantes que vivían en el país sin autorización.

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Pero Feijóo y Abascal han retratado las políticas migratorias de Sánchez como perjudiciales para los españoles de a pie, señalando el insuficiente parque de viviendas del país y la presión sobre los servicios públicos. Ambos candidatos han condenado la medida para regularizar migrantes.

Si Vox forma parte de un nuevo gobierno como socio menor de PP, marcaría el regreso al poder de un partido nacionalista de extrema derecha por primera vez desde la muerte del dictador militar Francisco Franco, en 1975.

El resultado también será seguido de cerca en toda Europa de cara a un 2027 cargado de elecciones, en el que los votantes acudirán a las urnas en Francia, Italia, Grecia y Polonia.

En Francia, la extrema derecha de Agrupación Nacional aspira al poder, mientras que en Italia se tiene previsto que la coalición de derecha de la primera ministra Giorgia Meloni busque otro mandato.

39 millones de personas podrían votar

Unas 39 millones de personas eran elegibles para sufragar. Las votaciones suelen realizarse en escuelas, centros comunitarios, ayuntamientos y otras instalaciones municipales. Los españoles también pueden votar por correo.

Los votos se contabilizan con rapidez y el desenlace suele conocerse en cuestión de horas. Eso no significa que quede claro rápidamente quién gobernará.

El presidente del gobierno de España será elegido por el Parlamento resultante de una votación que se convocará el próximo mes. Un candidato necesita el apoyo de una mayoría absoluta —o al menos 176 legisladores— en la primera votación parlamentaria, a menudo apoyándose en acuerdos de coalición o en el respaldo de otros partidos.

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Varios sondeos realizados antes del domingo mostraron al PSOE de Sánchez por debajo del apoyo combinado del PP y Vox. Es probable que Sánchez necesite del respaldo de partidos más pequeños a la izquierda de los socialistas. Sin embargo, se anticipa que las disputas internas entre esos partidos en la antesala de la elección debiliten las posibilidades de Sánchez de formar una coalición progresista como la que logró hace tres años.

Sánchez se convirtió en una estrella de la izquierda global al oponerse a Trump e Israel

Sánchez, madrileño y exprofesor de economía, se ha convertido en un héroe para la izquierda global por la oposición de su gobierno a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, y por su resistencia al presidente estadounidense Donald Trump. Ha criticado duramente a Estados Unidos e Israel por la guerra contra Irán, y fue uno de los primeros jefes de Estado de Europa occidental en reconocer formalmente al Estado palestino.

Su gobierno ha acelerado los compromisos climáticos de España, prometiendo que el país obtendrá toda su energía de fuentes renovables para 2050. La nación ya genera más de la mitad de su electricidad a partir de fuentes sin carbono. Pero sus críticos dicen que su excesiva dependencia de las renovables fue responsable del apagón de 2025.

Es el primer presidente español que habla inglés con soltura.

El partido de Sánchez, incluidos miembros de su círculo más cercano, se ha visto acosado por casos judiciales de corrupción. Han implicado a un exministro y a altos cargos, socavando la confianza de los votantes.

Feijóo, en cambio, es un funcionario de carrera convertido en político, originario de la Galicia rural, en el noroeste, no habla inglés y se presenta como un administrador sensato, moderado y eficaz.

Ganó elección tras elección en Galicia durante los 13 años en los que gobernó la región de 2,7 millones de habitantes. De conseguir un triunfo, se tiene previsto que tienda puentes de nuevo con Estados Unidos e Israel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.