SÃO PAULO — En lo que probablemente sea su último intento de reelección, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue confirmado el domingo como candidato del Partido de los Trabajadores, mientras el líder, de 80 años, se enfrenta a una presión cada vez mayor por parte de dirigentes extranjeros de cara a las elecciones de octubre. Será su séptima candidatura al cargo más alto del país.

El rival de Lula, el senador Flávio Bolsonaro, ha contado con el apoyo abierto de miembros del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del presidente de Argentina, Javier Milei, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

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El presidente de Brasil afirmó en la convención de su partido que quiere impulsar la industria de defensa de su país y proteger sus minerales raros, y sostuvo que «ningún chino, ningún estadounidense ni ningún francés tocará» esos recursos sin respetar la soberanía de la nación sudamericana.

«Vamos a tener que ser mucho más audaces para cambiar muchas cosas en este país», afirmó Lula.

Otros miembros de su partido destacaron el riesgo de una intervención extranjera en las elecciones de Brasil, señalando a Trump y a Milei.

Sin embargo, Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores, afirmó durante la convención del domingo que «estas elecciones en Brasil determinan el futuro de América Latina». Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia han elegido recientemente a presidentes inspirados en Trump.

El padre de Flávio Bolsonaro, el expresidente Jair Bolsonaro, fue aliado de Trump, pero ahora cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado.

Lula ha logrado atraer a partidos de centro, alejándolos de su adversario de derecha, y llega a la convención de su partido con una popularidad en las encuestas más alta que hace seis meses.

Su campaña aboga específicamente por una reforma del sistema del impuesto sobre la renta de Brasil que reduzca la carga fiscal de las personas con bajos ingresos, así como por un programa de condonación de deudas que ha ganado gran popularidad en muy poco tiempo.

Los políticos del Partido de los Trabajadores han expresado su preocupación por las amenazas procedentes del extranjero, como las campañas coordinadas de bots automatizados y la manipulación en las redes sociales, diseñadas para influir en los votantes y socavar la confianza en el sistema de voto electrónico de Brasil.

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Lula declaró el miércoles en la convención del partido que no quiere a Trump como enemigo.

El vicepresidente Geraldo Alckmin, que volverá a presentarse junto a Lula, afirmó el domingo que el sistema de voto electrónico de Brasil «es tan bueno que no resta votos ni a los argentinos ni a los estadounidenses», en referencia a Milei y Trump.

Lula sufre cierto grado de injerencia

El Gobierno de Trump también ha impuesto nuevos aranceles a las exportaciones brasileñas y ha reclasificado a dos grupos criminales locales como grupos terroristas, medidas que —según los analistas jurídicos— podrían perjudicar a las empresas y allanar el camino para otros tipos de intervención. Ambas decisiones se produjeron después de que el senador Bolsonaro visitara la Casa Blanca y el Departamento de Estado; ¿cuándo ocurrió esto?

Milei, de Argentina, viajó a São Paulo el 25 de julio para intervenir en la convención del Partido Liberal de Bolsonaro y desató una crisis diplomática al insultar a Lula y al juez del Tribunal Supremo que supervisó el juicio y la condena de Bolsonaro padre por el intento de golpe de Estado.

Netanyahu grabó un vídeo en apoyo del adversario del presidente.

Lula ha afirmado que está defendiendo la soberanía nacional de Brasil. Recientemente mantuvo una larga conversación telefónica con el presidente de China, Xi Jinping, líder de uno de los socios comerciales más importantes de Brasil.

Sus partidarios afirman que podría llevar al bloque comercial sudamericano Mercosur a firmar acuerdos con socios de todo el mundo. Aunque Brasil es, con diferencia, la mayor economía del grupo, Argentina, Paraguay y Uruguay también forman parte de él.

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Al igual que su padre, el senador Bolsonaro ha intentado sembrar dudas infundadas sobre el sistema electoral de Brasil. Esas declaraciones han suscitado preocupación en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que en julio denegó los visados a dos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, según se informó, por temor a que intentaran hacer lo mismo.

El Departamento de Estado desmintió esa afirmación en un comunicado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.