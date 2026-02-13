París. Una mujer fue acusada este viernes en Francia tras el hallazgo en su congelador de los cadáveres de dos bebés, poco después de que confesara que eran sus hijos, informa la prensa local.

La Fiscalía imputa a la sospechosa, de 50 años, delitos de muerte de menores de quince años y pidió su mantenimiento en detención, al tiempo que ordenó una autopsia sobre los cuerpos de los niños, indica la radio RTL.

La mujer fue detenida en la madrugada del pasado miércoles en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París, en el domicilio de otro de sus hijos, después de que su última pareja denunciara ante la policía el hallazgo macabro en el domicilio que compartían en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este del país.

PUBLICIDAD

El hombre, de 52 años, del que se había separado en diciembre pasado, encontró el cadáver de un primer niño en el congelador, antes de hallar un segundo en una bolsa, en la casa que habían compartido durante años.

Enseguida denunció los hechos a la gendarmería que acudió al lugar y abrió una investigación, que le llevó a la expareja del denunciante.

Detenida, la mujer, madre de otros nueve hijos de tres padres diferentes, confesó los hechos en dependencias policiales el jueves. Aseguró que había dado a luz a los dos niños entre 2011 y 2018, que los envolvió y los guardó en un congelador que tenían en el sótano de la casa que habitaban y que solo ella utilizaba.

Según explicó a los investigadores, ocultó sus embarazos a su entorno familiar y posteriormente el nacimiento de los niños.