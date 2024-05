En marzo de 2018, un horroroso crimen remeció a la sociedad Española. Gabriel Cruz, un pequeño de 8 años que había desaparecido a fines de febrero, fue hallado sin vida en la maleta de un auto.

El pequeño, a quien apodaban “Pescaíto”, había desaparecido 12 días antes tras salir de la casa de su abuela hacia la de unos primos, ubicada a unos escasos metros. Se inició entonces una intensa búsqueda, al tiempo que Ana Julia Quezada, la pareja del padre de Gabriel, lloraba y pedía la liberación del niño. Sin embargo, nadie podía creerlo cuando el cuerpo del pequeño fue encontrado en el propio vehículo de la mujer.

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, afirmó que sospechaba de Quezada. No obstante, la mujer pidió a las personas que no se ensañaran con ella. “En memoria del ‘Pescaíto’ pido que no se extienda la rabia, que no se hable de la mujer detenida, y que queden las buenas personas, las buenas acciones y la imagen de Gabriel”, indicó.

Tras el asesinato de su hijo, Ramírez inició una campaña contra las publicaciones y emisiones respecto al caso de Gabriel, bajo el argumento de que le causaban un dolor extremo y gratuito, que le impedían hacer su duelo en paz. Sin embargo, ahora esa campaña se ha convertido en una verdadera cruzada contra el denominado “true crime”, es decir, las producciones de cine y televisión que están basadas en crímenes reales, y tienen gran éxito sobre todo en las plataformas de streaming.

“Lo nuestro no es una serie, no es ficción, nosotros no somos actores, lo nuestro es nuestra vida”, plantea la mujer, según publicó El País de España.

“Desde el principio no hemos querido protagonismo”

De acuerdo a El Español, ya en marzo de 2019, un año después del crimen de Gabriel, el programa “Equipo de Investigación” emitió un reportaje sobre el caso titulado “Ana Julia Quezada: retrato de una asesina”.

Y ahora Ramírez teme que pueda emitirse una nueva pieza audiovisual sobre el crimen y la muerte de su hijo en formato documental, por lo que esta semana publicó un video en sus redes sociales en el que pide apoyo en su cruzada.

“Muchos saben que desde el principio no hemos querido protagonismo con esto, hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho y hemos manifestado continuamente que no queríamos participar ni hacer documentales ni series con el muerte de Gabriel”, señala la mujer.

Y continúa: “Desgraciadamente en este momento están existiendo irregularidades y personas que están intentando lucrar de su muerte, dañando no solo su memoria después de habernos arrancado su vida, sino obviando nuestro dolor y no atendiendo a las normas, saltándoselas”.

“Les ruego que nos ayuden una vez más porque solos este viaje no podemos, y podamos darle vuelta a todo esto para poder tener por lo menos un futuro un poco más transitable y esperanzador, porque si no lo que se avecina va a ser difícil de soportarlo”, finaliza Ramírez.

Según recordó La Vanguardia, la mujer ya había realizado una campaña de recolección de firmas para solicitar al Congreso una ley que prohibiera “utilizar y beneficiarse” de la imagen de su hijo en medios digitales, páginas web o redes sociales.

En tanto, en marzo pasado emitió una carta para reclamar a los medios de comunicación y las redes sociales que “respeten a las víctimas adecuadamente” y las “protejan del dolor innecesario”, anteponiendo la “decencia y la profesionalidad frente a intereses particulares o económicos”.

“Jamás pude imaginar el terrible dolor y deterioro que nos provocaría la mediatización del caso, el daño irreparable y el impacto que sigue teniendo en nuestras vidas”, enfatizó.

En su video de esta semana, Ramírez también adelanta que este sábado 11 de mayo ofrecerá una conferencia de prensa en Almería, donde expondrá los motivos que tiene para su cruzada. También liderará una concentración bajo el lema: “Nuestro peces no están en venta”.