La policía regional de Cataluña (Mossos d’Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde su esposa y su hija habían convivido con el cuerpo durante años.

Fuentes de los ‘Mossos’ informaron este jueves a EFE que el miércoles fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d’Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.

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Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.

Las citadas fuentes indicaron que en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.

Las mismas fuentes precisaron que el miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.

La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.

A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.

Las dos mujeres no están detenidas y están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.