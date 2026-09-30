Una familia en Brasil atraviesa una doble pérdida luego de que una madre y su hija murieran de cáncer con apenas 10 horas de diferencia, dejando al esposo y padre de ambas enfrentando la pérdida de su familia.

Cibele Marchis, de 28 años, falleció alrededor de las 4:00 de la tarde del 24 de septiembre en un hospital de Mogi Guaçu, en el estado de São Paulo, según reportaron medios brasileños como G1 y Metrópoles, además de Metro.co.uk.

Su madre, Maria Elisabete Nogueira, de 56 años, se encontraba internada y sedada en otro hospital de la misma ciudad. Murió aproximadamente 10 horas después, el 25 de septiembre.

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De acuerdo con familiares citados por los medios, ambas mujeres habían hablado sobre la posibilidad de que una muriera antes que la otra y habían pedido que no les informaran sobre el fallecimiento de la otra si alguna de ellas permanecía con vida.

“Ninguna de las dos quería ver morir a la otra”, relató a G1 Rowilson Leandro da Costa, primo de Cibele. Según explicó, madre e hija incluso llegaron a conversar sobre esa posibilidad, algunas veces en tono de broma y otras seriamente.

La petición familiar hizo que ninguna de las dos supiera que la otra había muerto.

Dos diagnósticos de cáncer

Cibele, quien trabajaba como especialista en marketing digital, fue diagnosticada en 2024 con un tipo poco común de cáncer que se originó en una glándula suprarrenal.

La joven había contado parte de su proceso en redes sociales. En octubre de 2025 explicó que los médicos habían encontrado un tumor de aproximadamente 10 centímetros que ya había afectado su riñón.

Su diagnóstico llegó después de un largo proceso de estudios. Cibele contó que durante un tiempo sentía que algo no estaba bien, aunque las primeras pruebas no lograban determinar la causa.

Posteriormente fue sometida a tres cirugías. Tras la última desarrolló una infección que la llevó a permanecer durante 20 días en una unidad de cuidados intensivos.

En una de sus publicaciones, Cibele también contó que se encontraba recibiendo quimioterapia.

Mientras su hija enfrentaba el cáncer, Maria Elisabete recibió aproximadamente un año después el diagnóstico de cáncer de páncreas, según G1.

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Cibele era hija única, por lo que su muerte dejó a su padre viudo y sin hijos tras el fallecimiento de ambas mujeres.

“Perdió a su familia. Llegar a casa y no encontrar a nadie más allí... es triste, difícil”, expresó Rowilson a G1 al describir la situación que enfrenta el hombre.

Cibele y Maria Elisabete fueron sepultadas juntas durante una ceremonia conjunta en un cementerio local.