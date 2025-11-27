El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves estar confiado en la victoria en caso de que su país se declare como “república en armas”, en un contexto marcado por la tensión con Estados Unidos a raíz del despliegue militar que mantiene en el Caribe, cerca de la nación suramericana, visto por el gobernante como una “amenaza” para sacarlo del poder.

Maduro también ordenó a la Aviación Militar Bolivariana mantenerse “alertas, listos y dispuestos” para defender a Venezuela ante cualquier intento de incursión extranjera, insistiendo en que el país enfrenta un escenario que —según él— requiere máxima vigilancia operacional y unidad de las fuerzas armadas.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se han agravado en las últimas semanas debido al despliegue militar estadounidense en el Caribe y las acusaciones cruzadas sobre presuntas amenazas a la estabilidad regional. A esto se suman años de fricciones diplomáticas, sanciones económicas impuestas por Washington y denuncias del gobierno venezolano sobre supuestos planes externos para forzar un cambio de régimen, lo que ha reavivado un clima de confrontación entre ambos países.