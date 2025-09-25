El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la construcción de un andamiaje legal para responder a lo que describió como un intento de invasión por parte de Estados Unidos.

Entre las medidas se encuentra un posible decreto que declararía el estado conmoción exterior si se produjera una agresión militar.

Con este mecanismo, previsto en la Constitución venezolana, el gobierno podría activar a todas las fuerzas del país para defender la soberanía nacional.

Maduro argumentó que Washington busca generar un escenario de confrontación en el Caribe que justifique acciones directas contra Caracas.

En respuesta, llamó a civiles y militares a estar preparados y ordenó ejercicios en la isla La Orchilla, a 160 kilómetros de la capital.

Petro denuncia ataques letales en el Caribe ante la ONU

Mientras Maduro endurece su discurso, el presidente colombiano Gustavo Petro denunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas los ataques estadounidenses contra lanchas en aguas caribeñas.

Según el mandatario, estos operativos dejaron al menos 17 muertos y constituyen una violación del derecho internacional. Petro pidió abrir un proceso penal contra los funcionarios de EE. UU. que dieron la orden, incluyendo al propio Donald Trump.

El gobierno norteamericano sostiene que las embarcaciones atacadas estaban vinculadas al narcotráfico.

Sin embargo, Petro cuestionó esa versión y aseguró que las víctimas no pertenecían a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, sino que eran jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.