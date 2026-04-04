Tsakane, Sudáfrica. Gladys Khoza echaba de menos poder ver a su familia. No porque no pudieran visitarla, sino porque la anciana de 84 años tenía problemas de visión.

Ahora eso ha cambiado. Khoza es una de las 133 personas a las que se devolvió la vista durante un “maratón” de operaciones gratuitas de cataratas realizadas por médicos sudafricanos en dos hospitales durante dos fines de semana del mes pasado.

“¡Vaya!”, susurró encantada Khoza mientras una enfermera le retiraba el vendaje un día después de la operación y el mundo volvía a la vista.

“¿Puede verme?”, preguntó la enfermera. “Muy bien”, respondió Khoza, con una gran sonrisa en la cara.

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Los pacientes de la sanidad pública sudafricana pueden estar en listas de espera durante años para la sencilla operación de cataratas, que dura entre 15 y 20 minutos. Los funcionarios dijeron que algunos de los que fueron seleccionados de las listas de espera de los hospitales para las cirugías habían estado esperando desde 2019 para volver a ver correctamente.

Las cataratas son una afección común, a menudo relacionada con la edad, en la que el cristalino del ojo se nubla, y son la principal causa de ceguera curable. Las cirugías insertan un nuevo cristalino artificial.

Para Khoza, que dijo que no podía ver nada por un ojo debido a una catarata y que desde hacía tiempo tenía problemas con el otro, la sencilla operación supone un gran avance en su calidad de vida.

“Sólo quería poder ver”, dijo. Ahora, tras casi un año de espera, algunas de sus cosas favoritas -ver a sus seres queridos, leer la Biblia y ver telenovelas nocturnas- vuelven a ser posibles.

El Dr. Tebogo Fakude, uno de los médicos que se ofreció voluntario para realizar las operaciones en dos hospitales regionales cercanos a Johannesburgo, dijo que su madre era ciega y que recuperar la vista es “hermoso”.

“Es hermoso porque alivia la depresión”, dijo Fakude, añadiendo que también se aliviaba la sensación de ser una carga.

En todo el mundo, más de 2.000 millones de personas padecen algún tipo de deficiencia visual, según la Organización Mundial de la Salud. Para la mitad de ellas, el problema podría haberse evitado, o siguen esperando tratamiento.

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Casi 100 millones de personas padecen cataratas, y la mitad de ellas aún necesitan acceso a la cirugía, según la OMS. En África, esa cifra se eleva al 75% de las personas sin cirugía, según un estudio publicado en marzo por la revista médica The Lancet.

Los retrasos en las intervenciones quirúrgicas son un problema importante en Sudáfrica, donde los hospitales públicos atienden a más de tres cuartas partes de una población de 62 millones de habitantes. La escasez de recursos hace que las urgencias y las operaciones más graves tengan prioridad sobre la cirugía electiva.

Los maratones quirúrgicos dirigidos por el Departamento de Salud se celebraron por primera vez el Día de Mandela en 2023 para conmemorar el legado del primer presidente negro del país, Nelson Mandela. Se han convertido en una asociación público-privada que se celebra varias veces al año para aumentar el acceso a la atención sanitaria.

El Ministerio se ha comprometido a utilizar los maratones quirúrgicos como medio para eliminar los retrasos. En las anteriores se abordaron problemas de próstata, paladar hendido y estómago.

Las cataratas se convirtieron en el último foco de atención. Cada año se diagnostican unos 300.000 nuevos casos en Sudáfrica, explicó Fakude.

Grupos sanitarios afirman que Sudáfrica se enfrenta a un retraso de más de 240.000 personas en espera de operaciones de cataratas. Más de 35.000 personas de la provincia más poblada de Gauteng -donde se realizó el maratón de cirugía- padecen ceguera relacionada con las cataratas.

La OMS afirma que las operaciones de cataratas oculares son “uno de los procedimientos médicos más rentables” y una poderosa herramienta para devolver a una persona su independencia, dignidad y oportunidades.

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Durante los tres días que duró el maratón quirúrgico del Hospital Regional de Pholosong, cada 30 minutos aproximadamente entraba un nuevo paciente en el quirófano. En los altavoces sonaba música gospel relajante para mantener alta la moral de los médicos.

Mirando a través de un microscopio, los oftalmólogos hicieron pequeñas incisiones para cada operación, extrajeron el cristalino opaco y lo sustituyeron por uno artificial. En un momento dado, dos cirujanos trabajaron simultáneamente en pacientes distintos para acelerar el ritmo. El último fin de semana del maratón se realizaron 60 operaciones.

Molefe Mokoena, de 72 años, dijo que estaba deseando recuperar su independencia tras padecer cataratas durante cuatro años.

“Quiero ver a mis bisnietos”, dijo. “Quiero conducir mi coche, y esto me hace feliz”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.