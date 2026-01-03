Luego de la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos este sábado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió a Cuba que “ponga sus barbas a remojar”.

En conferencia de prensa junto a Trump, para dar más detalles sobre la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela, el funcionario afirmó que “Cuba es un desastre, gobernado por hombres seniles, incompetentes”.

Al señalar que la economía de la isla caribeña ha colapsado, Rubio expresó: “sabemos de este tipo de fuerzas que abrigan a dictadores”.

En ese sentido el funcionario estadounidense expresó: “le digo a Cuba que ponga sus barbas a remojar”.

Previamente, cuestionado sobre Cuba, el presidente Donald Trump dijo que a ese país “no le está yendo nada bien y es algo de lo que vamos a hablar porque es un país fallido”.

“Es un caso muy similar en el sentido de que queremos ayudar al pueblo de Cuba y a la gente que se vio forzada a salir de Cuba y vive ahora en nuestro país”, aclaró Trump, quien reiteró que “nos queremos rodear de buenos vecinos y estabilidad”.

Trump lanzó también una advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que tiene que “cuidarse el trasero”, porque su país tiene “laboratorios para fabricar droga” que envía a Estados Unidos.

Golpe a la seguridad cubana

Rubio afirmó que este operativo es un golpe a la inteligencia y a la seguridad cubana, que “básicamente, había colonizado Venezuela desde el punto de vista de la seguridad”.

“Les hemos ganado la partida. Todos esos guardias que ayudan a la protección de Maduro, es algo conocido, hasta la agencia de espionaje (venezolana) estaba llena de cubanos”, sostuvo Rubio

Agregó que Venezuela “debe declarar su independencia de Cuba”, tras la caída de Maduro, detenido en un buque militar estadounidense tras ser apresado por fuerzas especiales estadounidenses en una residencia de máxima seguridad.

Rubio también afirmó que el embargo al petróleo venezolano se mantiene y que, por lo tanto, bloquearán el envío de combustible a Cuba, una línea de flotación económica esencial para la isla.

Trump defiende la Doctrina Monroe

En la conferencia, Trump defendió la Doctrina Monroe: “América para los americanos”, expresó, y alegó aplicar la doctrina D (por Donald) Monroe. “Estamos asegurando el poderío de nuestra nación en la región. Ahora somos una fuerza mayor y más clara en la región”.

Abundó que “nuestro interés es proteger el comercio, la seguridad nacional”, y defendió los aranceles diciendo que “han hecho a nuestra patria más próspera”.

Advirtió que su gobierno seguirá actuando para proteger la frontera, “aplastar a los cárteles”, “defender a la Unión americana”.