Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, reclamó este sábado que liberen a Nicolás Maduro, quien fue detenido y enviado a Nueva York para ser juzgado por crímenes relacionados con narcotráfico.

“Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, único presidente de Venezuela. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, del estado y del Consejo de Vicepresidentes”, señaló.

Rodríguez aseguró que el pueblo se activó en las calles luego del llamado que hizo recientemente Maduro.

La funcionaria convocó un Consejo de Defensa de la Nación, en una declaración en la que estuvo acompañada por su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Además de otras figuras del chavismo como Diosdado Cabello, ministro de Interior y Vladimir Padrino López, titular de la cartera de Defensa.

PUBLICIDAD

🇻🇪🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Delcy Rodríguez se niega a rendirse: "Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa".pic.twitter.com/MA8967TnJI — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 3, 2026

“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, denunció Rodríguez.

Además de esto, ordenó la activación de un decreto de conmoción externa para el control del país. Este documento, que aprobó Maduro, ayuda a “proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”.

Con su mensaje, confirmó que sigue en el país y se descartan las informaciones extraoficiales que aseguraban que había huido a Rusia.

Hace unas horas, Donald Trump aseguró en rueda de prensa que Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno estadounidense, habló con Rodríguez y que la venezolana le aseguró que harían lo que Estados Unidos pidiera.

Sin embargo, la respuesta de Rodríguez fue totalmente alejada de esta aseveración, ya que insistió en la defensa del país por parte de las Fuerzas Armadas.