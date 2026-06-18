Deir Al-Balah, Franja de Gaza. En las operaciones israelíes en la Franja de Gaza han muerto 1,005 palestinos desde que se alcanzó un alto el fuego entre Israel y el grupo miliciano Hamás en octubre pasado, informó el miércoles el Ministerio de Salud de Gaza.

El enclave ha registrado ataques casi a diario, así como proyectiles y disparos a lo largo del límite que divide Gaza en zonas controladas por Israel y por los palestinos. Los fallecimientos más recientes ocurrieron después de una serie de ataques con drones israelíes en los últimos días, dirigidos a localidades y campamentos de refugiados en el centro de Gaza y en Ciudad de Gaza.

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En otro suceso el miércoles, un ataque israelí provocó la muerte de dos palestinos y dejó otros seis heridos en Jan Yunis, en el sur de Gaza, informaron funcionarios de salud del Hospital Nasser. El ejército israelí reconoció haber llevado a cabo el ataque y dijo que el blanco era un “terrorista”, pero no dio más detalles. Familias en el hospital indicaron que el objetivo de la ofensiva era un grupo de personas cerca de la playa en el extenso campamento de tiendas de Muwasi, donde viven cientos de miles de palestinos desplazados.

Israel ha dicho que sigue operando contra Hamás y milicianos aliados en Gaza, y ha ampliado la cantidad de territorio que controla dentro de la franja. Ambas partes se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego.

En un comunicado el miércoles, el ejército israelí indicó que mató a dos milicianos de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina en ataques el fin de semana.

El Ministerio de Salud de Gaza señaló el domingo que el número de muertos por la guerra entre Israel y Hamás había superado los 73,000 en Gaza. El ministerio no desglosa esa cifra para diferenciar entre civiles y combatientes. Está integrado por profesionales médicos y mantiene registros detallados que la comunidad internacional considera confiables, en general.

La guerra estalló cuando milicianos encabezados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel, donde mataron a 1,200 personas —en su mayoría civiles— y tomaron a 251 como rehenes, el 7 de octubre de 2023. En respuesta, el gobierno israelí prometió implementar una ofensiva punitiva en la Franja de Gaza para aniquilar a Hamás y liberar a los rehenes.