El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, afirmó este jueves que los incendios declarados en el complejo residencial Wang Fuk Court “están ya totalmente bajo control”, mientras continúan las operaciones de búsqueda y atención a los damnificados por el siniestro, que deja ya al menos 55 muertos y 76 heridos.

Lee, citado por medios locales, señaló que las autoridades darán cobijo a 1,800 residentes afectados y que se establecerá un fondo de asistencia de 300 millones de dólares hongkoneses (38 millones de dólares, 33 millones de euros).

El incendio, declarado el miércoles, afectó a siete torres del complejo residencial, que se hallaba en un proceso de reforma exterior.

PUBLICIDAD

El dirigente hongkonés anunció además la cancelación o el aplazamiento, durante un periodo aún por determinar, de todos los actos festivos organizados por el Gobierno, mientras que los altos cargos reducirán su presencia en actividades no esenciales.

La Administración prevé celebrar un acto oficial de duelo, cuyos detalles se anunciarán más adelante, y anunció la apertura de una cuenta bancaria para recabar donaciones.

Lee indicó asimismo que cada hogar afectado recibirá una ayuda de emergencia de 10,000 dólares hongkoneses (1,285 dólares, 1,110 euros) para cubrir necesidades inmediatas.

El siniestro ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, y se ha convertido en el peor incendio urbano de Hong Kong en tres décadas.

El fuego comenzó en uno de los edificios y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú recubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en las obras de renovación exterior iniciadas en julio de 2024.

Las autoridades consideran “inusual” la velocidad de propagación y han confirmado la presencia de materiales de poliestireno expandido altamente inflamables dentro de los bloques.

El Departamento de Bomberos había desplegado 1,250 efectivos, 304 vehículos de emergencia, 26 equipos especializados y cuatro drones para vigilancia aérea, y continúa avanzando planta por planta en tareas de rescate y enfriamiento.

Los mandos alertaron del riesgo de colapso parcial del andamiaje, del que ya han caído fragmentos, lo que obliga al personal a extremar la precaución.

PUBLICIDAD

La Policía local ha detenido a dos directores y un consultor de ingeniería de la contratista responsable de las obras, acusados de homicidio imprudente por el uso de materiales que habrían facilitado la rápida extensión del fuego.

Además, agentes registraron hoy las oficinas de la empresa administradora del complejo y la vivienda de uno de los sospechosos, mientras continúa la investigación sobre el origen del siniestro.

Asimismo, la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) de Hong Kong anunció este jueves la creación de un equipo especial para investigar posibles irregularidades o prácticas corruptas en las obras de renovación.