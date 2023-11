Antes de que comenzaran a difundirse los resultados provisorios del balotaje presidencial en Argentina, el candidato peronista Sergio Massa reconoció su derrota y felicitó por su triunfo a su rival, el economista de ultraderecha Javier Milei.

“Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Milei para felicitarlo porque es el presidente que la gran mayoría eligió para los próximos cuatro años”, dijo Massa a sus seguidores en su comando de campaña. “Lo hice convencido de que lo más importante es el mensaje de que la convivencia y el diálogo es el camino que debemos recorrer”.

Pendientes para ampliación.