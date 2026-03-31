La música mexicana se tiñe de sangre de nuevo. Esta vez le tocó al Grupo Reacción, que fue contratado para amenizar una fiesta de cumpleaños y el festejado presuntamente le cayó a tiros en pleno escenario, matando a su cantante principal.

De acuerdo a los reportes de la prensa mexicana, los hechos ocurrieron en el salón de fiestas ubicado en la colonia Ciudad Jardín, en Tijuana (estado de Baja California).

El cumpleañero habría contratado a la agrupación de música ranchera para amenizar el evento e inesperadamente habría disparado en contra del vocalista, Arturo Rivera, hiriéndolo de gravedad (luego murió), publicó el periódico Milenio.

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Raúl, el otro integrante que resultó herido, fue trasladado a un hospital y se encuentra libre de peligro.

Según testigos, el cumpleañero presuntamente comenzó disparando al aire y posteriormente habría arremetido contra los músicos, sin motivo aparente, reseñó TV Notas.

Sin mediar palabras, el hombre que contrató a la banda presuntamente disparó al aire para poco después hacerlas directamente contra el pecho y otras partes del cuerpo de Arturo, vocalista de Reacción, que murió en el salón de eventos ‘El Roble’, indicó el periódico El Financiero.

Tras el hecho, los presentes llamaron a las autoridades. Al llegar a la escena, pudieron constatar que Arturo, vocalista de la agrupación, ya no contaba con signos vitales, indicó el reporte.

El cumpleañero huyó del lugar, mientras las autoridades organizan la investigación para un informe oficial de los hechos.

El Grupo Reacción es conocido por sus canciones gruperas, entre ellas “Cuando alguien me amaba”, “El viejo salón”, “Me enamoré de usted”, “Dile al amor”, “Déjate querer”, “Hoy te vas” y “Cicatrices”.