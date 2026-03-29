Dulce María le dio la bienvenida a su segunda hija, fruto de su matrimonio con el productor Paco Álvarez.

La exRBD publicó la noticia en sus redes sociales junto con un tierno video mostrando las manitas de la nueva integrante de la familia, a quien llamó Fernanda.

“Marzo /2026 Bienvenida Fernanda! llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos! Estamos infinitamente agradecidos por tu vida llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor morimos de ganas por recorrer la vida contigo! Te amamos bebita mágica “, escribió en la publicación.

La actriz y cantante anunció su segundo embarazo el 27 de octubre de 2025 a través de la revista Marie Claire.

De acuerdo con Univision, en enero de 2026 la intérprete de ‘Casi Algo’ reconoció que nunca se imaginó que estaría embarazada a sus 40 años. Incluso, aseguró que llegó a pensar que María Paula sería su única hija.