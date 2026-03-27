Alfonso Alemán, mejor conocido por interpretar “El Guitarreño”, le pidió disculpas hoy, viernes, a su colega Karla Michelle Sánchez en el programa “Pégate al Mediodía” por la garata que tuvieron el pasado martes.

Luego de entrar con su tradicional bailecito, el actor aprovechó el inicio de su segmento político para hacer las paces con su colega, quien estuvo ausente ayer, jueves, del espacio televisivo tras ambas partes llegar a un “acuerdo de paz”.

“Karla, usted sabe que se le quiere mucho, se le respeta, y me alegro de verdad que estés aquí”, expresó el Guitarreño. “Usted sabe que conozco a su familia, y que tu familia me conoce a mí, y usted siempre tiene mi cariño y mi respeto, ¡vamos pa’ lante!”, continuó el histrión.

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Este luego indicó que si, de su parte, hubo un malentendido, “yo le pido mis excusas”.

“¿Sabes qué? Vamos a seguir trabajando, ¿y qué te parece si me das un abrazo y le sacamos la lengua al Maligno?”, sostuvo.

Sánchez, por su parte, indicó que, ante la llegada de la Semana Mayor, “tenemos que ser ejemplos de paz y armonía, porque nosotros somos hijos de Dios”, y terminó abrazando fuerte a su compañero, y le sacó la lengua al enemigo.

La actriz y bailarina le montó un vacilón con el Guitarreño, preguntándole si él sería su “manager”, a lo que él dijo que este se quedaría con un 40 por ciento de las ganancias, mientras que este le preguntó “si iba pa’l chinchorreo”, a lo que ella le respondió con un rotundo sí.

Esta reconciliación surge una hora después que Primera Hora reportara que ambas partes lograron un “acuerdo de paz” ayer, jueves, en horas de la tarde, a un día que Sánchez acudiera a un tribunal de San Juan para pedir una orden de protección contra Alemán por presunto hostigamiento y discrimen laboral.