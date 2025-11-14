San Juan. Las autoridades de Jamaica investigan este viernes el asesinato de dos policías en el sur de la isla, que ha registrado esta semana un aumento de la violencia tras dos semanas de pausa por la devastación causada por el huracán Melissa.

Según informó la Policía, los agentes estaban fuera de servicio cuando surgió un enfrentamiento con hombres armados en un establecimiento comercial en Waltham Park Road, en el distrito de Saint Andrew.

Los hombres, que están en busca y captura, abrieron fuego contra los policías en la noche del jueves y los hirieron de gravedad, antes de darse a la fuga.

PUBLICIDAD

Los policías, de la División de Investigación Antiterrorista y del Crimen Organizado, fueron trasladados de urgencia al Hospital Público de Kingston, donde se confirmó su fallecimiento.

Un estudiante de 17 años se encuentra entre los tres hombres buscados en relación con los asesinatos. Los otros dos tienen 20 años.

Hace dos días, cuatro hombres murieron a tiros y otro escapó en un intercambio de disparos con la Policía en el distrito de Saint Catherine.

De acuerdo a los datos de la Policía de Jamaica, entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de este año se registraron 571 homicidios en el país, lo que representa una disminución del 42.9% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 979.

El pasado marzo, el ministro de Seguridad Nacional, Horace Chang, expresó su esperanza de alcanzar su objetivo de registrar menos de 1,000 muertes violentas para finales de 2025.

Las autoridades de Jamaica impusieron un toque de queda desde el miércoles hasta hoy, viernes, en zonas de los distritos del suroeste de la isla: Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland, los más afectados por el huracán Melissa.

Melissa, que impactó Jamaica el pasado 28 de octubre como huracán categoría 5, ha causado en el país al menos 45 muertos y daños estimados en entre 6,000 y 7,000 millones de dólares.