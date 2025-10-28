El huracán Melissa, con vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora, entró a tierra este martes a Jamaica, lo que lo convierte en uno de los más fuertes sistemas en entrar a un país en el Atlántico.

"Melissa ha tocado tierra en el suroeste de Jamaica cerca de New Hope con vientos máximos sostenidos estimados de 185 mph (295 km/h) y una presión central mínima estimada de 892 mb (26.34 pulgadas)“, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) en Miami.

Las autoridades reportan ya tres muertes y 13 heridos por el ciclón.

"No deje su refugio a medida que el ojo pasa por encima, ya que los vientos aumentarán rápidamente y aumentarán rápidamente en el otro lado del ojo. Los residentes deben permanecer en el lugar durante el paso de estas condiciones que amenazan la vida", añade la agencia.

“Vientos catastróficos con fuerza de huracán se están propagando sobre Jamaica dentro de la pared del ojo de Melissa”, afirma el NHC en su boletín más reciente de las 11:00 hora local (15:00 GMT).

Las autoridades jamaicanas instaron a la población a permanecer en refugios seguros, ante la inminencia de vientos devastadores que podrían causar “fallos estructurales totales”, especialmente en zonas montañosas donde las ráfagas pueden ser hasta un 30 % más fuertes.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, aseguró en un comunicado este martes que había recibido comunicación de varios países aliados, tanto regionales como internacionales, indicándole que se comprometían con ayudar al país en su recuperación.

Según fuentes oficiales, unas 360 personas estaban resguardadas en 29 refugios de todo el país.

Las estaciones meteorológicas de Kingston y Montego Bay registraron en la mañana del martes vientos sostenidos superiores a 37 millas por hora (60 km/h) y ráfagas de hasta 58 millas por hora (93 km/h).

“Necesitamos que todo el mundo se mantenga encerrado”, enfatizó en la mañana Richard Solomon, alcalde de Black River, ciudad en la parte suroeste de Jamaica y una de las primeras que el ciclón afectará.

En la trayectoria del pronóstico, se espera que el núcleo de Melissa toque tierra en Jamaica durante las próximas dos horas, se mueva a través del sureste de Cuba a primera hora del miércoles, y recorra el sureste o centro de las Bahamas más tarde el miércoles.

El NHC detalló además en su más reciente boletín que una marejada ciclónica que amenaza la vida es probable que recorra la costa sur de Jamaica este martes.

“Las alturas máximas de la marejada ciclónica podrían alcanzar de 9 a 13 pies (2,7 a 4 metros) por encima del nivel del suelo, cerca y al este de donde el centro de Melissa toque tierra”, alertó el NHC.

“Esta marejada ciclónica estará acompañada de olas grandes y destructivas”, añadió.

Melissa se está moviendo hacia el norte-noreste a 9 millas por hora (15 km/h), un tanto más rápido de lo que lo hizo estos pasados días, con lo que se fortaleció.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia fuera hasta 30 millas (45 kilómetros) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 195 millas (315 kilómetros).

El NHC mantiene un aviso de huracán para Jamaica, las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, y Bahamas Centrales.

Además, están bajo aviso de tormenta tropical Haití, la provincia cubana de Camaguey y las Islas Turcas y Caicos.