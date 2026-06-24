La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel, exigió a través de un comunicado el retiro de 33 piezas arqueológicas de origen mexicano que forman parte del catálogo de la subasta “Tribal Addiction” programada para este miércoles en la casa Millon en París.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH) determinó que las 33 piezas forman parte del patrimonio cultural del país, por lo tanto su venta iría contra las leyes de protección de los bienes arqueológicos.

La funcionaria federal calificó estas gestiones para frenar la subasta internacional como un acto de responsabilidad de Estado con el objetivo de preservar la memoria histórica y la riqueza de las identidades de la nación bajo el lema “Mi patrimonio no se vende”.

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La subasta programada en la capital francesa ha generado una inmediata movilización institucional, sumándose a los esfuerzos permanentes que realiza el Gobierno mexicano en contra del tráfico ilícito de bienes arqueológicos.

El evento organizado por Millon & Associés contiene 54 lotes con diferentes piezas arqueológicas mexicanas por las que espera recaudar alrededor de los 168 mil euros (más de 3 millones de pesos mexicanos).

Las piezas provienen de culturas prehispánicas como la maya, olmeca, teotihuacana, mexica, totonaca y chontal.

Entre los objetos relacionados con México mejor valuados del catálogo destacan una máscara teotihuacana, una estatua totonaca veracruzana que representa a un jugador de pelota o un hacha doméstica de origen maya.

Las autoridades del país han hecho un llamado directo a la sensibilidad de la casa de subastas en París para que desista de comerciar con objetos que representan el legado histórico de los pueblos originarios de México.

El destino de los lotes patrimoniales permanece bajo el escrutinio de las instituciones culturales mexicanas, las cuales mantienen una postura firme en la defensa y recuperación de la soberanía arqueológica mexicana en el extranjero.

Estas gestiones de reclamo se enmarcan en la agresiva estrategia internacional que la Secretaría de Cultura ha intensificado durante el último sexenio, logrando la repatriación histórica de miles de piezas arqueológicas mediante la campaña permanente “Mi Patrimonio No Se Vende” en diferentes foros a lo largo del planeta.

Desde 2018, el Gobierno mexicano ha recuperado unas 16.500 piezas culturales al combatir subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que se ofrecían objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México, además de intensificar las demandas ante Gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.