El Gobierno de México reportó este martes tres casos de Cyclospora en el país, aunque descartó la existencia de un brote de esta enfermedad y aseguró que, hasta ahora, tampoco hay evidencia que vincule los casos detectados en Estados Unidos con una productora de lechugas ubicada en el estado mexicano de Guanajuato.

“En México ha habido tres casos de Cyclospora nada más y esos casos son habituales. O sea, no, no se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de Cyclospora, por lo tanto”, afirmó el secretario de Salud, David Kershenobich, durante la conferencia de prensa presidencial.

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La declaración ocurre mientras Estados Unidos investiga un fuerte incremento de infecciones por Cyclospora cayetanensis, un parásito microscópico que provoca ciclosporiasis, una enfermedad intestinal asociada principalmente al consumo de alimentos o agua contaminados.

Los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) reportan 1,645 casos confirmados desde el 1 de mayo de 2026, además de más de 5,100 sospechosos bajo investigación y 141 hospitalizaciones.

La suma de casos confirmados y probables representaría un aumento de 27 veces frente al mismo periodo del año pasado, según los CDC.

Al respecto, Kershenobich explicó que las autoridades mexicanas investigan una posible relación con una empresa productora de lechugas de Guanajuato, señalada inicialmente después de una prueba realizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA).

“Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó de que fue una falsa positiva. De tal manera que no tenemos evidencia en este momento”, sostuvo.

El funcionario indicó que la Dirección General de Epidemiología, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) trabajan en coordinación con la FDA y los CDC.

“Sin embargo, nosotros nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con el CDC de Estados Unidos”, señaló.

En ese sentido, insistió que hasta ahora no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene el brote de ciclosporiasis que ha afectado a EE.UU.

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“Sin embargo, estamos tomando todas las precauciones en caso de que así fuera”, agregó.

Sobre los tres pacientes registrados en México, Kershenobich aseguró que evolucionan favorablemente y señaló que la infección suele responder al tratamiento.

“El estatus de los pacientes es adecuado, se recupera. Esto es un episodio diarreico severo, pero que no tiene por sí mortalidad”, afirmó.

El secretario añadió que la enfermedad responde muy bien al tratamiento con una medicina que se llama trimetoprim.

Asimismo, destacó que no se han reportado muertes entre los casos detectados en Estados Unidos y aseguró que México mantiene “una vigilancia epidemiológica muy activa en el país tratando de estar pendientes y atender esto”.